Koronavírus: ennyien tartják be a szabályokat a vonatokon

A maszkvitának sosem lesz vége - a részletekért olvassa el cikkünket!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési szabályok megsértése miatt az elmúlt héten tíz esetben késtek a vonatok, összesen 172 percet. Négy elővárosi vonalon - a pusztaszabolcsi, a szolnoki, az esztergomi és a váci vonalon is - félórás késést okozott néhány utas figyelmetlensége vagy nemtörődömsége. Egy balatoni vonaton pedig az utas meg is ütötte az őt figyelmeztető jegyvizsgálót. A sértettnek ezután orvosi segítségre volt szüksége, emiatt a vonat nem közlekedett tovább. Az ügyben végül rendőri intézkedés történt és a vasúttársaság feljelentést tett.

Az emberek többsége már betartja a szabályokat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A fenti esetekből jól látható, hogy aki a felszólítás ellenére sem tartja be az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó előírásokat, az nemcsak a maga és utastársai egészségét veszélyezteti, hanem felesleges és elkerülhető bosszúságot is okoz a vonattal közlekedőknek. A vasúttársaság ezért ismét arra kéri az utasokat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályokra és az ajánlásokra.

Fontos az együttműködés

A vasúttársaság a koronavírus-járvány idején is mindent megtesz a biztonságos utazásért, de ehhez az emberek együttműködésére is szükség van - emelte ki a MÁV szóvivője. Mint mondta,

szabad téren, például a nyílt peronokon továbbra sem muszáj maszkot hordani, viszont minden zárt helyen kötelező. A szabályokat 6 éves kor felett mindenkinek be kell tartania, a szabályszegőket pedig kizárhatják az utazásból.

Hazaküldtek egy koronavírusos diákot, édesanyja került életveszélybe - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!