Koronavírus: elképesztő, mit tett ez az apa a családjáért

A két kórház sürgősségi osztályán is dolgozó kétgyermekes apa és férj a helyi lapnak elmondta, hogy a kórházba különböző sérülésekkel érkező betegeket kezelt, akikről kiderült, hogy megfertőződtek koronavírussal. Ezért izolálta magát családjától.

Sokan kényszerülnek arra, hogy családjuk védelmében ideiglenesen elköltözzenek otthonról. Fotó: Getty Images

A meglehetősen jól felszerelt lombházban még klímaberendezés is van, Barnes a 6 és 9 éves fiai számára kialakított emeletes ágyban alszik. Kempingvécét is beszerzett a házhoz, a családi ház wifije pedig éppen elér a kert végébe is. Fiait a családi ház üvegajtaján keresztül, valamint a magasból láthatja csak. "Mindennap elmondják, hogy hiányzom nekik" - mondta Barnes.

A férfi reméli, hogy április végére visszaköltözhet családjához. Mint mondta, a hatóságok előírásait követi, de a végső döntés a feleségéé.

