Koronavírus: ekkora eséllyel halnak meg a súlyos betegek

Az összes hazai koronavírus-fertőzött nagyjából egyharmada kerül kórházba, közülük pedig mintegy 9 százalék igényel intenzív ellátást. A kórházi kezelésre szoruló betegeknek a 25,6 százaléka, az intenzív osztályon ápolt fertőzötteknek pedig 60 százaléka végül nem éli túl a COVID-19-et. Többek között erről beszélt Bognár Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának infektológusa a Magyar Zoonózis Társaság (MZT), az NNK és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) nemrégiben megrendezett tudományos ülésén, amelyről a Medicalonline készített részletes beszámolót.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Triplázódott az esetek száma

A szakértő szerint a koronavírus-járvány dinamikájában jelentős szerepet játszanak a tünetmentes fertőzöttek. Arányukat jelenleg 40 százalékra becsülik. A hazai járványgörbe egyébként az augusztus 20-ai héttől kezdve exponenciális növekedést mutat, ez idő alatt pedig megháromszorozódott az esetek száma. A fertőzöttek száma ma már mindenhol emelkedik, ám továbbra is a 20 és 29 év közöttiek aránya a legmagasabb. Az egészségügyi dolgozók körében pedig szeptember közepén 6,2 százalékos volt a fertőzöttségi arány.

Kevés a teszt

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy európai összevetésben igen rosszul állunk a 100 ezer főre jutó tesztek számát tekintve. Nálunk kevesebb tesztet csak Szlovénia, Horvátország, Szlovákia és Bulgária végez. Az új típusú koronavírus kimutatását célzó tesztek alacsony számát Kis Zoltán, az NNK COVID-csoportjának vezetője azzal indokolta, hogy tavasszal sem volt, és most sincs elegendő reagens és nukleinsav kivonó kit, ráadásul a PCR-automatákhoz szükséges eszközök is elfogytak. A gyártókapacitások tehát egész egyszerűen nem tudják kielégíteni az egyre növekvő igényeket.

