Koronavírus: egyre többen vásárolnak online

Az élelmiszerláncok az online értékesítés átlagos forgalmát figyelembe véve alakították ki szállítóflottájukat, amit nem lehet egyik napról a másikra bővíteni - még akkor sem, ha épp koronavírus-járvány tombol. Az áruszállításhoz speciális járművek szükségesek, ráadásul munkaerőt is nehéz találni a logisztikai területen - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Egyre többen rendelnek házhoz élelmiszert, így a szállítási idő is több lehet.

Fotó: Getty Images

Hosszabb lehet a kiszállítási idő

A koronavírus okozta helyzet miatt jelentősen megugrott az online forgalom. A rendkívüli növekedésre azonban nem tudnak azonnal reagálni a kiszállítást végző üzletláncok. Emiatt aztán hosszabbak lehetnek a kiszállítási idők - ennek nem az áruhiány az oka, hanem a szállítókapacitás mérete. Bár áruházanként és területenként lehetnek eltérések, de van elegendő áru: az élelmiszeripar és a kereskedelem biztosítani tudja a folyamatos ellátást.

Így befolyásolja a járvány a vásárlási szokásokat

Mi mozgatja a vásárlási pánikot? A válaszért kattintson ide!

Egy március 12-e és 15-e között készült online kérdőíves felmérés szerint az internetezők több mint harmada rendelne interneten élelmiszert a koronavírus miatt, így tehát akár a duplájára is nőhet azok aránya, akik online vásárolnak be. Az eredmények szerint elsősorban a nők, illetve a 30-39 éves korosztály érzi úgy, hogy a vírus a korábbi elképzeléseiknél is jobban fogja befolyásolni vásárlási szokásaikat.

Az online élelmiszervásárlást korábban a 30-39 éves korosztály háromnegyede nem vette számításba, a legutóbbi hétvégén azonban már csaknem felük már lehetségesnek tartotta, hogy ezt a megoldást válassza, főként a koronavírus okozta helyzet miatt. A válaszokból az is kiderült, hogy az 50 év felettiek is egyre nyitottabbak erre a lehetőségre.

Mi lenne, ha holnap Budapesten bevezetnék a kötelező karantént? Kibírnánk otthon két hetet, esetleg egy hónapot? Fel lennénk erre készülve? Társportálunk, az nlc.hu cikkéből kiderült, mit érdemes otthon tartani vészhelyzet esetére.