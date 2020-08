Koronavírus: egyre ijesztőbb a helyzet Európában

Csaknem négy hónapja, április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint az utóbbi 24 órában 1710 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Ez a legmagasabb szám április 26. óta, amikor 1737 fertőzést regisztráltak. Az RKI jelentésében kiemelte, hogy sok tartományban emelkedik afertőzésgyakorisága, és a közigazgatás 401 alapegysége - járások, városok - közül már csak 15 van, amelyben az utóbbi hét napon nem találtak új fertőzöttet, holott júliusban még rendszerint 100 felett volt ez a szám. Ez a tendencia - a fertőzésgyakoriság növekedése és a vírus országos szétterjedése - "rendkívül nyugtalanító" - áll a jelentésben.

A teljes képhez viszont az is hozzátartozik, hogy minden korábbinál több koronavírus-tesztet végeznek el. Az RKI kimutatása szerint az év 33. hetében, augusztus 10-étől 16-áig az intézet nyilvántartásában szereplő 181 laboratóriumban 875 524 tesztet végeztek el, ami csaknem 150 ezerrel meghaladja az előző csúcsot, a megelőző héten regisztrált 730 300-at. A pozitív leletek aránya pedig nem változott számottevően, a 33. héten 0,96 százalék, a 32. héten 0,99 százalék, a 31. héten pedig 0,97 százalék volt.

A járási és városi közegészségügyi hivatalok által újonnan jelentett 1710 esettel együtt a járvány kezdete óta 228 621 SARS-Cov-2-fertőzést regisztráltak Németországban. A fertőzés okozta betegséggel (COVID-19) összefüggésbe hozott halálesetek száma tízzel nőtt, 9253-ra. A fertőzöttek túlnyomó többsége legyőzte a vírust, az aktív esetek számát 14 ezer körülire becsülik.

Németországban minden korábbinál több koronavírus-tesztet végeznek el, augusztus 10-16-ig csaknem 875 ezret csináltak 181 laboratóriumban. Fotó: Getty Images

Az esetek számának emelkedése egyelőre nem terheli túl az egészségügyi ellátórendszert, ezt jelzi, hogy az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) nyilvántartásába adatokat feltöltő 1227 klinika közül a csütörtöki állás szerint 811-ben vannak szabad intenzív ágyak. A rendszer viszonylag csekély terheltsége leginkább annak tulajdonítható, hogy a vírus a járvány legelső szakaszához hasonlóan ismét főleg a fiatalok körében terjed. Az RKI adatai szerint a járvány halálos áldozatainak átlagéletkora 82 év, a fertőzöttek száma pedig főleg a 35 év alattiak körében emelkedik, míg a legidősebbek, a 80 éven felüliek körében stagnál.

A napi új fertőzések száma április elején tetőzött, a 6000 körüli szinten, majd július végéig süllyedt, nagyjából az 500-as szintig. Az utóbbi három héten kibontakozott gyors és nagymértékű emelkedés legfőképpen a külföldi utakon, nyaralásokon történt fertőzéseknek tulajdonítható. Az RKI adatai szerint az utóbbi napokban regisztrált esetek nagyjából 40 százaléka vezethető vissza külföldön történt fertőzésre. További fontos tényező, hogy számos nagyobb belföldi összejövetelen, ünnepségen nem ügyelnek kellőképpen az óvintézkedések - maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás - betartására.

A szövetségi kormány szerint egyelőre nincs szükség szigorításokra, de a járványügyi korlátozások további lazítására sincs lehetőség. A fertőzésszám növekedésének megfékezéséhez a legfontosabb a hónapok óta érvényes alapszabályok, különösen a járványügyileg kockázatos területísekről hazatérőkre vonatkozó kéthetes karanténkötelezettség maradéktalan betartása - közölték.

Meghaladta a harmincezret a szerbiai fertőzöttek száma

Szerbiában meghaladta a harmincezret a fertőzöttek száma, ám a járvány terjedése összességében lassult a Nyugat-Balkánon, csütörtökre 808-cal emelkedett az igazolt fertőzöttek és 26-tal a halottak száma. A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 158-cal 30 048-ra, Koszovóban 162-vel 11 848-ra, Észak-Macedóniában 106-tal 13 076-ra, Bosznia-Hercegovinában 340-nel 16 691-re, Montenegróban pedig 42-vel 4174-re nőtt. A halottak száma Szerbiában hárommal 684-re, Koszovóban kilenccel 425-re, Észak-Macedóniában kettővel 551-re, Bosznia-Hercegovinában pedig tizenkettővel 507-re nőtt, Montenegróban az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata a koronavírusnak, így a halottak száma 80 maradt.

Több mint 16 ezer halott Oroszországban

Oroszországban 16 ezer fölé emelkedett a COVID-19 halálos áldozatainak száma, de a fertőzés terjedési üteme fokozatosan csökken - derült ki a csütörtöki hivatalos adatokból. Az elmúlt egy nap alatt 4785-tel 942 105-re emelkedett az igazolt COVID-19-fertőzések száma. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma immár ötödik napja nem éri el az ötezret, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedésének üteme az április végi szintre csökkent. Az napi adatok 0,5 százalékos növekedést jelentenek. Az új esetek 23,3 százaléka tünetmentes. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok (5 529 933), Brazília (3 456 652) és India (2 836 925) után. A halálos áldozatok számában Oroszország a tizedik, a halálozási ráta 1,71 százalék.

Az aktív esetek száma 1415-tel 170 494-re csökkent. A halálozások száma 110-zel 16 090-re, a gyógyultaké pedig 6090-nel 755 513-ra emelkedett. Az országban a járvány kezdete óta több mint 33,5 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 291 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 224 167 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Ismét emelkedett a fertőzöttek száma Franciaországban

A francia egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában 3776 koronavírusos fertőzést mutattak ki, a szám az utóbbi öt napban már harmadszor emelkedett a háromezres küszöb fölé. A szerdai közlemény szerint az összes fertőzött száma 225 043-ra nőtt. A napi ingadozásokat kiszűrő hétnapos mozgó átlag jelenleg 2621. Ez a legrosszabb április 19-e óta, amikor Franciaország a járvány elleni küzdelem közepén járt, és a kormány szigorú korlátozásokat vezetett be. Akkor a mozgó átlag 2500 körül járt. A napi fertőzöttek száma is májusban volt utoljára ilyen magas. A francia hírügynökség meg is jegyzi, hogy a fejlemény váratlan a keddi 2238-as adat után. Az elmúlt hét nap alatt 16 747 embert ért el a betegség. Kórházba szerdán 162-en kerültek, ami valamivel kevesebb, mint a keddi 185-ös adat. Egészségügyi intézményekben jelenleg 4806 embert kezelnek. A tesztek 3,1 százaléka bizonyult pozitívnak az előző napi 3 százalékkal szemben. Szerdán országszerte 21 gócpontot tartottak nyilván Franciaországban.

Maszkviselési kötelezettséget két görög régióban

Maszkviselési kötelezettséget vezetnek be két görögországi turisztikai régióban, Mikonoszon és a Halkidiki-félszigeten a koronavírussal fertőzöttek számának hirtelen megemelkedése miatt - közölte a görög polgári védelmi hatóság szerdán. Az intézkedés péntektől lép életbe egyelőre augusztus végéig a szabadtéri és beltéri közterületeken. Augusztus 31-ig tilos koncerteket, ünnepségeket, vallási rendezvényeket, vásárokat és kilenc főt meghaladó összejöveteleket tartani az érintett régiókban. Az étteremtulajdonosokat arra kötelezik, hogy egy asztalhoz legfeljebb négy embert ültethetnek, családok esetén pedig legfeljebb hat személyt. Korábban hasonló intézkedéseket hoztak a turisták körében népszerű Párosz és Antipárosz szigeteken. A görög kormány nemrég az ország legtöbb régiójára kiterjesztette az éjszakai zárvatartást. A bároknak és szórakozóhelyeknek ennek értelmében éjféltől reggel hétig zárva kell maradniuk.

A 10,5 millió lakosú országban 7472 az azonosított fertőzöttek száma, közülük 232-en hunytak el. Az utóbbi időben naponta átlagosantöbb mint 200 új fertőzöttet regisztrálnak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint Görögországban százezer lakosra 24,4 eset jutott átlagosan az elmúlt két hétben. Az Európai Unió szerint biztonságos országnak azok számítanak, amelyekben a fertőzöttek száma nem haladja meg a százezer főre jutó 25-ös küszöbértéket.

Megint csúcsra jár a fertőzésszám Spanyolországban

Az elmúlt 24 órában 3715 új koronavírus-fertőzöttet jelentettek Spanyolországból szerdán, ez a szám a kijárási korlátozások júniusi feloldása óta a legmagasabb. A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint a legtöbb új fertőzöttet, 1535-öt Madridból jelentették, ezt követi Baszkföld és Aragónia. A COVID-19 betegségnek 14 új halálos áldozata van, ez a szám kevesebb, mint az előző nap jelentett 21. Az elmúlt héten összesen 131 halálozást regisztráltak.

A minisztérium mindazonáltal leszögezte, a magas esetszámok a több tesztelésnek tulajdoníthatók, és az országban nem tapasztalható a vírus második hulláma. A tárca szerint a gócok mintegy 43 százaléka közösségi összejövetelekhez, 20 százalékuk pedig munkahelyekhez köthető. Nyugat-Európában Spanyolországban a legmagasabb a regisztrált fertőzöttek száma, az országgal szemben több állam visszaállította a beutazási korlátozásokat. A spanyol egészségügyi hatóságok augusztus elején beismerték, hogy nem sikerült "tökéletesen" megakadályozniuk a vírus terjedését.

Az országban több régióban különböző mértékű korlátozásokat léptettek életbe, sok helyen ismét bezártak az éjszakai szórakozóhelyek. Az országban a regisztrált fertőzöttek száma átlépte a 360 ezret, a vírus okozta COVID-19 betegségben már 28 670-en haltak meg.

Új rekordot döntött a fertőzöttek száma Horvátországban

Horvátországban ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstáb szerdai közleményéből. Szlovéniában is nőtt az új esetek száma, Ljubljana már biztos, hogy "vörös listára" helyezi szomszédját. Horvátországban a testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 219-el nőtt, és elérte a 7074-öt a fertőzöttek száma. Kedden még 199 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 168-ra emelkedett. A betegek közül 122-en vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1520 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.

A válságstáb még a múlt hét pénteken döntött arról, hogy az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig tarthatnak nyitva, és szabadtérben nem tarthatnak bulikat. Vili Beros egészségügyi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: várható volt, hogy ezen a héten nő a fertőzöttek száma a múlt heti rekordmennyiségű megbetegedések után. Hozzátette: az új fertőzöttek 35 százaléka kontaktszemély.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint kedden 37-tel 2493-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 17-en vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. A legújabb behurcolt fertőzések fele a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik, a megfertőzöttek pedig 35 év alattiak.

Jelko Kacin kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette: Horvátországban a fertőzöttek száma valószínűleg eléri a negyvenet százezer főre vetítve, a szlovén kritériumok szerint az országot ezért "vörös listára" kell helyezni, ami annyit jelent, hogy kötelező karantént rendelnek el az onnan érkezők számára. A kormány hivatalosan csütörtökön hozza meg a döntést. A kabinet kéthetente bírálja felül a biztonságos országok listáját. Horvátország eddig "sárga listán" volt, azaz nem ajánlották az odautazást. "Nincs más választásunk, mint hogy arra ösztönözzük állampolgárainkat, hogy a lehető leghamarabb térjenek haza a veszélyes országból, függetlenül attól, hogy milyen intézkedéseik vannak jelenleg érvényben. A helyzet gyorsan romlik, és még rosszabb lesz" - mondta a szóvivő.

Romániában ismét emelkedik a fertőzésszám

Romániában három nap csökkenés után szerdára ismét 1400 fölé ugrott a napi új fertőzések száma. A stratégiai kommunikációs törzs szerdán kora délután közölt adatai szerint az országban 73617 személyt fertőzött meg az új típusú koronavírus közülük 33566-an meggyógyultak, 3016-an meghaltak. Amint a közölt adatokból kiszámítható: 37-ezerhez közelít az aktív esetek száma. A fertőzöttek közül 7067-et kezelnek kórházban, 480-at intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában a vírusnak tulajdonított halálesetek száma 32-vel az intenzív osztályon kezelt betegek száma eggyel nőtt. Az elmúlt napokban vasárnap 1087, hétfőn 733, kedden 1014 új esetet jelentettek, és az új esetek kéthetes átlaga kevéssel 1200 fölött, a napi halálesetek kéthetes átlaga pedig 40 fölött stabilizálódott.

