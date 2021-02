Koronavírus: egy újabb mutáns bukkant fel

A "brit mutánsként" emlegetett, B117 jelű variáns után az új típusú koronavírus egy újabb mutáns változatát (a B1525-öt) fedezték fel az Egyesült Királyságban. A szakértők most a vakcinák hatékonysága miatt aggódnak, valamint a tesztelési kapacitás növelését sürgetik - számolt be róla a The Guardian.

Egy újabb mutáns bukkant fel. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit lehet eddig tudni róla?

Az Edinburghi Egyetem kutatóinak eddig annyit sikerült kideríteniük az új koronavírus-változatról, hogy a kórokozó genomja sok szempontból hasonlít az úgynevezett brit mutánséhoz, de az E484K jelű mutációt is tartalmazza, amely a vírus tüskefehérjéjét változtatja meg. Ez a mutáció jelen van a brazil, valamint a dél-afrikai variánsban is.

Az új variánst december 15-én fedezték fel először a betegek mintájában. Az első eseteket az Egyesült Királyságban és Nigériában regisztrálták, ám azóta Ausztráliában, Belgiumban, Dániában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Ghánában, Jordániában, Kanadában és Spanyolországban is kimutatták az új mutáns jelenlétét. Nagy-Britanniában eddig 32 embert fertőzött meg a B1525 jelű változat.

Vannak megválaszolatlan kérdések is

Arra viszont még nem sikerült választ találni, hogy a koronavírust megváltoztató mutációk e variáns esetében befolyásolják-e a kórokozó megfertőzőképességét, terjedési sebességét, valamint az általa okozott COVID-19 betegség lefolyásának súlyosságát. A kutatók ugyanakkor aggódnak amiatt, hogy a jelenleg forgalomban lévő vakcináknak esetleg jobban ellenáll az új változat.

