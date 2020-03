Koronavírus: durvul a helyzet a szomszédban

Mutatjuk, jelenleg milyen állapotok uralkodnak a szomszédban a koronavírus-járvány miatt.

Ausztria

Ausztria Tirol tartományának minden települését karantén alá helyezik az új típusú koronavírus-járvány miatt - közölte szerda este Günther Platter, a tartomány vezetője. Ennek értelmében a nyugat-ausztriai tartomány mind a 279 települését vesztegzár alá vonják, és csak azok hagyhatják el a helységeket, akiknek ez elengedhetetlen ahhoz, hogy munkába járjanak, egészségügyi ellátáshoz jussanak, gyógyszereket szerezzenek be, élelmiszert vásároljanak vagy elintézzék a banki ügyeiket. Azonban ezekben az esetekben is csupán a szomszédos településig szabad menni, tovább nem. A térségbe csak az ott lakókat és dolgozókat engedik be. Ausztriában egyébként Tirolban jelent meg először az új koronavírus, és jelenleg is ott van a legtöbb fertőzött.

Románia

Románia szerdától betiltott minden beltéri - kulturális, tudományos, vallási, sport és szórakoztató - rendezvényt az új típusú koronavírus-járvány miatt, a kültérieket pedig legfeljebb száz ember részvételével engedélyezik, ha a résztvevők legalább egyméteres távolságot tudnak tartani egymástól. A vendéglátóhelyeken betiltották a helyben fogyasztást, a légi közlekedést pedig 14 napra leállították Spanyolország és Románia között. Az Olaszország és Románia közötti járatokat már korábban törölték március 23-áig, a korlátozást azonban meghosszabbítják újabb 14 nappal. Romániában szerdáig 246 embernél mutatták ki a koronavírust, emellett 3441-en vannak intézményesített, 23679-en pedig otthoni karanténban.

Védőruhás egészségügyi dolgozók ellenőrzik a házi karanténban lévőket Bukarestben.

Ukrajna

Az elmúlt napokban több tízezer ukránt szállítottak haza a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt. Hétfőn 125 repülővel 23 ezer, kedden pedig 50 géppel 10 ezer ukrán térhetett haza. Szerdán további 40 charterjáratot indítottak a külföldön rekedt ukrán állampolgárok evakuálására. A hazatérőkre 14 napos kötelező házi karantén várt - akkor is, ha semmiféle tünetük nincs. Közben szerdára virradóra leállt a metróközlekedés Kijevben, a buszokon, a trolibuszokon és a villamosokon pedig ezentúl kocsinként csak tíz fő utazhat, ők is kizárólag védőmaszkban. A közösségi portálokon közzétett felvételek tanúsága szerint azonban ezeket a szabályokat nem sokan tartják be.

Szerbia

Szerbiában éjszakai kijárási tilalmat vezettek be az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében. Ez azt jelenti, hogy este 8 és reggel 5 óra között csak a hatósági személyek, valamint azok tartózkodhatnak az utcán, akik munkába mennek vagy onnan jönnek. A 65 év felettiek egyáltalán nem léphetnek ki az utcára. A tilalom megszegése feljelentést von maga után. Közben a postahivatalok munkaidejét lerövidítették, a hivatali ügyintézés pedig szinte teljesen leállt. Szerbiában szerda reggelig 83 fertőzöttet regisztráltak. Az április 26-ra tervezett általános választásokat elhalasztották.

Horvátország

Az új koronavírus-járvány megfékezése érdekében Horvátországban csütörtöktől részleges boltzárat vezettek be: már csak az élelmiszer-üzletek, a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, a trafikok, a benzinkutak, a drogériák, valamint a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai terméket áruló boltok lehetnek nyitva. Emellett 30 napra betiltottak minden nyilvános rendezvényt. Horvátországban eddig 87 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak.

Szlovénia

Szlovénia is tovább szigorított a koronavírus elleni intézkedéseken: csütörtöktől betiltották az 5 főnél nagyobb összejöveteleket. Ljubljana már korábban is felfüggesztett vagy korlátozott minden nem szükséges tevékenységet, hétfőtől például leállították a tömegközlekedést, keddtől pedig lezártáka repülőtereket. A kormány arról is döntött, hogy a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak részére a munkáltatóknak ki kell fizetniük a három utolsó havi bérük átlagának 80 százalékát - ebből az állam 40 százalékot magára vállal. A kötelező karanténban lévők bérét viszont teljes mértékben az állam állja.

