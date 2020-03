Koronavírus: Amerikában van a legtöbb beteg

Egy koronavírus-fertőzésből kigyógyult, 37 éves amerikai nő leírta, mit élt át - olvassa el beszámolóját!

A friss adatok szerint az amerikaiak csaknem 86 ezer koronavírusfertőzöttet, 1296 halottat és mindössze 753 gyógyult beteget tartanak nyilván. Ezzel szemben Kínában mintegy 82 ezer fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma pedig a 3300-hoz közelít, több mint 74 ezren azonban már meggyógyultak.

Ezekben az államokban nagy a baj

Az amerikai tagállamok szerinti megoszlást tekintve a koronavírus-járvány New York államban és a vele szomszédos New Jerseyben, valamint a nyugati parti Kaliforniában terjed a legnagyobb mértékben. Az új típusú koronavírust csak New York államban csaknem 33 ezer embernél azonosították, és itt haltak bele a legtöbben - 385-en - afertőzésnyomán kialakult betegségbe.

Március 26-án már csaknem üresek voltak New York utcái.

Fotó: Getty Images

További súlyosbodásra számítanak

A koronavírus-helyzet súlyosbodása ellenére a héten Donald Trump elnök a szigorítások enyhítését, valamint a munkába való visszatérést szorgalmazta. Mint mondta, tervei szerint az Egyesült Államokban már április közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik majd az élet. Az amerikai egészségügyi szakemberek - köztük a vírus terjedésének visszafogását és a betegek kezelésének feltételeit összehangoló kormányzati munkacsoport tagjai - azonban folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy az Egyesült Államokban a vírus további gyors terjedésére és új epicentrumok kialakulására lehet számítani.

A tavaly év vége óta terjedő kór egyébként már több mint 532 ezer embert fertőzött meg világszerte, az áldozatok száma pedig meghaladta a 24 ezret. Ezidáig csaknem 123 ezren gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből. Fontos azonban kiemelni, hogy a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, egyes országokban ugyanis többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

