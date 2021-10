Koronavírus: a második legrosszabb besorolást kaptuk

A pandémia kitörése óta egy négyfokú skálán értékeli a tagországok járványhelyzetét az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). A közelmúltban frissített térképen Magyarország szinte minden régiója a második legrosszabb besorolást kapta. Egyedüli kivétel a a Közép-Dunántúl területe, amelyet eggyel enyhébb, sárga fokozatba soroltak a járványügyi szakemberek - hívta fel a figyelemt a hvg.hu.

Kelet-Európában romlik a helyzet

A színskála szerint Magyarországhoz hasonló járványhelyzet van Ausztriában, Németországban és Írországban is, míg a többi nyugati országot jelenleg kevésbé érinti a pandémia. A legrosszabb besorolást kapta ugyanakkor Románia egésze, Szlovénia, illetve Horvátország és Szlovákia egy része is. A Balti államok teljes területe is a legrosszabb besorolásba került a térkép adatai szerint.

Csaknem az egész ország a második legrosszabb besorolást kapta. Forrás: ECDC

Jelenleg a járvány kevésbé sújtja Spanyolországot, Olaszországot, illetve Franciaországot, melyek több régiója is a legenyhébb, zöld besorolást kapta. Szintén enyhébb a járványhelyzet a svédeknél, illetve Norvégia déli részén, illetve Lengyelország néhány régiója is zöld besorolást kapott.