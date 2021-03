Koronavírus: a kéthetes boltzár hatása

Melyek voltak a hazai koronavírus-járvány legsötétebb napjai? Részletek itt.

Ahogy az első és második, úgy a járvány harmadik hulláma is kedvező hatással van a hazai online kereskedelemre - mondta el Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója a Világgazdaságnak nyilatkozva. Felidézte, az áruházak nyitvatartását érintő múlt csütörtöki bejelentés után szinte azonnal megugrott a meghatározó webplázák látogatottsága. A többség alighanem felmérte a lehetőségeket, tájékozódott, majd péntektől a rendelésszám is feljebb kúszott. Bár a hét végén visszaesett a forgalom, hétfőn folytatódott a roham. E mögött feltehetően az áll, hogy a hagyományos boltok jelentős kedvezményekkel, akár 30-40 százalékos árleszállításokkal vagy kettőt fizet, hármat vihet típusú akciókkal próbáltak extra bevételre szert tenni a kéthetes leállás előtt.

A koronavírus-járvány közepette többet vásárolunk az interneten, mint korábban. Fotó: Getty Images

Összességében a nagy e-kereskedőkről elmondható, hogy a februári, március eleji szinthez képest az elmúlt szűk egy héten legalább 15-20 százalékkal nőtt a látogatószámuk, 10 százalék feletti mértékben pedig az értékesítésük. A szakértő szerint minden lezárás és szigorítás katalizátorként hat az online kereskedelemre, nem véletlen, hogy a pandémia óta legalább két-három évet ugrott előre a szektor. A GKI Digital vezető tanácsadója rámutatott: a már meglévő 3,3 millió mellé csupán 50 ezer új online vásárlót hozott a járvány első hulláma, az egész múlt év pedig mintegy 80 ezret. A növekedés motorja tehát elsősorban nem az új belépők vásárlóereje, hanem a meglévő fogyasztóké: gyakrabban és több terméket szereztek be a weben, így a kosárérték is megugrott. Nem meglepő tehát, hogy a korábbi 6-7 százalék után immár 9-10 százalék az online csatorna súlya a teljes forgalomban, de ehhez az is kellett, hogy a hagyományos kiskereskedelem stagnáljon. Számos nyugat-európai országban egyébként már 15 százalék feletti ez az arány, így van még hová fejlődni.

h i r d e t é s

A járvány alatt is fontos a tudatos fogyasztói döntés

A járvány alatt is fontos a felelős, tudatos fogyasztói döntés, hiszen rengeteg álhír jelenik meg a koronavírussal szembeni védekezésről, a betegség lefolyásáról és az oltásról - hívta fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ). A szervezet rámutatott, hogy a járványhelyzetet kihasználva a tisztességtelen webáruházak újabb ajánlatokkal támadnak, és termékbemutatós vállalkozások kínálják legújabb termékeiket. A civil fogyasztóvédelmi szervezet hangsúlyozza, gyógyászati termékek vagy gyógyhatású készítmények vásárlása előtt mindenképpen érdemes konzultálni háziorvossal, szakorvossal, mert az adott termék nem biztos, hogy mindenki számára alkalmazható.

A FEOSZ tanácsa szerint kerülni kell a szórólapokon, ingyenes magazinokban hirdetett termékek vásárlását, illetve az olyan weboldalakat, ahol a terméket értékesítő vállalkozásról semmi nem tudható meg. Egy telefonszám ismerete, vagy egy e-mail-cím még nagyon kevés adat, ismerni kell a pontos cégnevet, székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, hiszen így derülhet ki, hogy magyarországi vállalkozásról van-e szó. Tilos oltást vásárolni, mivel azt biztos, hogy illegálisan árusítják, és nem szabad elhinni, ha ennek ellenkezőjét állítja a weblap, akár egy álszakember. A FEOSZ talált már olyan hirdetéseket is, amelyekben ismert, médiában szereplő járványügyi szakemberek nevét, arcát használják fel, hogy hitelesnek tűnjön a reklám. Nem szabad azonban bedőlni ennek a módszernek sem.

Kell-e aggódnunk a házhoz rendelt ételek miatt? Képes lehet-e fertőzni az új koronavírus az ételek felületén vagy csomagolásán megtapadva? Minderről ide kattintva olvashat bővebben.