Koronavírus: 75 új áldozat a hétvégén

Pénteken és a hétvége során 6688 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 850 513-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 75 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 567-re emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu.

Több mint 1500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban

A portál szerint az aktív fertőzöttek száma 24 384-re emelkedett. 1 588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 191-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozták azt is: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak. Fontos ezért, hogy minél többen jelentkezzenek a vakcinák egyikéért, amit továbbra is a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon tehetünk meg. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon.

A beoltottak száma 5 938 665, közülük 5 718 873-an már a második oltásukat is megkapták, 1 millió 104 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ megerősítette, hogy az Egyesült Államokban is jelen van a koronavírus delta variánsának AY.4.2 alváltozata. Rossz hír, hogy a jelek arra utalnak: fertőzőképesebb lehet az eddigi variánsoknál. Erről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk.