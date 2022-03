Koronavírus: 2439 új fertőzött, elhunyt 38 beteg

Az elmúlt 24 órában 2439 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 839 358-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 258-ra emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. Jelenleg 1953 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen.

Csaknem 250 ezren már a negyedik oltásukat is megkapták. Fotó: Getty Images

Már több mint 6,4 millióan megkapták a védettséget biztosító vakcinák egyikét, közülük 6 185 041 a második, 3 838 261 a harmadik, 249 089 már a negyedik oltását is felvette. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi vakcinát. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség - hívja fel a figyelmet a tájékoztató portál.

Világszerte 6,1 millió felett az áldozatok száma

A világon 477 340 447 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 6 109 588 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai alapján. Egy nappal korábban a világon 475 759 803 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 6 104 376 volt.

Afertőzés192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.