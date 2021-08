Könyvtárosból krízistanácsadó is lehet.

Egy 2019-es középiskolai lövöldözés után kezdett megelőzési terv kidolgozásába az amerikai Baltimore városvezetése. Az iskolai dolgozók felfegyverzésére és fémdetektorok kihelyezésére gondoltak, de a diákok inkább abban látták a megoldást, ha professzionális segítséget kaphatnak. Az önkormányzat ezért azt tervezi, hogy új segítőket von be a lakosságot ért trauma és gyász enyhítésére: a közalkalmazottakat - írja a fegyveres erőszak ellen küzdő amerikai The Trace nonprofit magazin.

Első körben most nyáron zajlik néhány könyvtáros felkészítése, akik olyan ismereteket sajátítanak el, mint a konfliktuskezelés vagy a gyászterápia. Így segíthetnének a hozzájuk fordulóknak abban, hogy képesek legyenek feldolgozni az őket ért traumatikus eseményt, és utána tovább tudjanak lépni.

A könyvtárosok egyetemi oktatókkal folytatott kiscsoportos tréningeken beszélik át, mi a teendő ilyen esetekben. Az egyik beszélgetés témája a város történelme és jelenlegi népességének helyzete lesz, valamint az, hogy a könyvtár miképpen játszhatna közvetítő és gyógyító szerepet az eltérő társadalmi és anyagi státusú lakosok között. Ehhez a jelenlegi könyvtári működés áttekintése, esetleges módosítása is fontos lehet.

Sötét múlt árnyékolja be a jelent

Baltimore múltja traumáktól terhes, ami a városvezetés szerint a jelenkori bűnesetekben is meglátszik: idén már több mint 190 gyilkosság történt. A koronavírus-járvány első évében a szegényeket és hajléktalanokat ellátó rendszerben megjelentek a könyvtárosok is, akik - az intézményi bezárások miatt - itt a frontvonalban teljesítettek szolgálatot.

A városi közkönyvtárak széles körben elérik a lakosságot, ezért gondolta Baltimore önkormányzata, hogy a könyvtárosok továbbképzésével és közreműködésével az erőszakossá váló cselekedeteket még csírájukban lehetne azonosítani. Amennyiben a közösséget ellátó intézmények és szervezetek összefogásával segíteni tudnának a lakosságnak a traumák feldolgozásában és enyhítésében, alapjaiban változna meg Baltimore élete, jövője.

Mindezt egy olyan városban, ahol a The Trace szerint a leggazdagabb, döntően fehér bőrű szülők gyerekei átlagosan 20 évvel hosszabb életre számíthatnak, mint a legszegényebb, jellemzően fekete bőrű gyerekek. A könyvtárak egyébként nemcsak abban különlegesek, hogy hidat képeznek a különféle társadalmi osztályok között, hanem hogy afféle biztonságos helyként élnek a köztudatban. Ősztől lelki segélyért is be lehet menni a baltimore-i könyvtárakba, és tervben van a helyi fodrászok, mosodások és kozmetikusok felkészítése is.