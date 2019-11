Kitiltanák a régi autókat Budapestről

Több tízezer nanorészecske kockacukornyi levegőben

Mint az a Levegő Munkacsoport közleményében olvasható, méréseihez a szervezet egy újfajta, Magyarországon alighanem egyedülálló módszert használt. Az e célra alkalmazott műszer képes meghatározni a levegőben lévő rendkívül apró részecskék számát és átlagos méretét. Ez fontos, mert minél kisebbek a például a fűtésből, a gépjárművekből és más emberi tevékenységekből származó légszennyező részecskék, annál nagyobb veszélyt jelentenek az egészségre. Behatolhatnak a szervezet legeldugottabb zugaiba, így akár a központi idegrendszerbe is, ahol visszafordíthatatlan elváltozásokat idézhetnek elő.

Rosszabb lehet a levegő Budapesten, mint ahogy a hivatalos adatok mutatják. Fotó: iStock

A hivatalos mérőállomások a részecskék tömegét mérik, a legkisebb részecskék tömege azonban elenyésző, így hiába vannak jelen nagy számban a levegőben, a méréseken ez nem feltétlenül tükröződik. A Levegő Munkacsoport forgalmas budapesti utak mentén vizsgálta a levegőminőséget az új eszköz segítségével, és arra jutott, hogy az átlagosan 20-40 nanométer átmérőjű részecskék száma a 30 ezret is meghaladja köbcentiméterenként - ez körülbelül egy kockacukor térfogatával egyenlő. Mi több, volt, ahol 470 ezer részecskét találtak ilyen kevés levegőben, miközben tiszta környezetben ez a szám legfeljebb 2 ezer körüli lenne.

A nitrogén-dioxid is bajt okoz

A bizottsági ülésen Simon Gergely, a Greenpeace légszennyezettségi szakértője nitrogén-dioxid-koncentrációra vonatkozó mérési eredményeket mutatta be. A környezetvédő szervezet iskolák, forgalmas csomópontokhoz közeli buszmegállók és kórházak területén folytatott vizsgálatokat. Az így kapott adatok szerint a káros anyagok koncentrációja gyakran sokkal magasabb, mint a hivatalos mérőállomások által kimutatott szint, nem mellesleg gyakran túllépte a megengedett határértékeket is. Fontos hozzátenni, hogy a nitrogén-dioxid rontja a tüdőfunkciót, légzőszervi károsodást okoz, illetve kapcsolatba hozható szív- és érrendszeri megbetegedésekkel is. Gyermekek ráadásul különösen érzékenyek rá.

Az eredmények kapcsán a Levegő Munkacsoport és a Greenpeace mihamarabbi intézkedéseket sürget a levegőminőség javítása érdekében. A két szervezet az alábbi lépéseket tartja elengedhetetlennek a fennálló helyzetben.