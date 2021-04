Kiderült, kik viselik szívesebben a maszkot

Bár a koronavírus-járvány kirobbanásakor még megoszlottak róla a vélemények, és a szakértők sem voltak benne biztosak, hogy érdemes-e viselni őket, mára kutatások sora bizonyította be, hogy az orrot és a szájat elfedő védőmaszk afertőzéselleni védekezés első számú eszköze. Lehet szeretni vagy utálni, egy dolog biztos: nagyon sokat köszönhetünk az arcmaszkoknak. Ennek ellenére rengetegen várják, hogy végleg megszabadulhassanak ettől a kiegészítőtől. A webMD online felmérést is készített, hogy feltérképezze a maszkviselési szokásokat, és az eredmények meglepően alakultak.

Az allergia elleni is védhet az arcmaszk Amellett, hogy a maszkok lassíthatják a koronavírus terjedését, hordásuknak még egy előnye lehet: az allergiások tüneteit is enyhíthetik a tavaszi pollenszezonban. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A nők jobban bírják

Több mint 2100 amerikai felnőtt töltötte ki a kérdőívet április első napjaiban, az eredmények pedig jelentős különbségekre mutattak rá a nemek és az életkor megoszlása szerint is.

A válaszokból kiderült például, hogy a hölgyek 73 százaléka mindaddig tervezi viselni a maszkot, amíg az egészségügyi szakemberek ezt kifejezetten javasolják, míg a férfiaknak csak 63 százaléka nyilatkozott így. A maszkot jelenleg sem viselők között is több a férfi, 11 százalék nem hordja rendszeresen az arcmaszkot a pandémia idején, szemben a nők 6 százalékával - összesen azonban még így relatíve alacsony, csupán 126 volt a maszkot nem hordók száma.

Meglepő, de nem a fiatalok várják a legjobban, hogy örökre eldobhassák a maszkot.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Arra a kérdésre, hogy meddig tervezik viselni a maszkot rutinszerűen a koronavírus-járvány miatt, a legtöbben arra a válaszra voksoltak, hogy "amíg kialakul az oltás utáni teljes védettségem". Ezt nagyon jól is teszik, hiszen ahogy már a Házipatika.com is megírta, a koronavírus elleni vakcinák csak akkor nyújtanak teljes és megbízható védettséget a megbetegedéssel szemben, ha mindkét dózist megkapjuk, és türelmesen kivárjuk az utána javasolt hatóidőt is, ami 7-21 nap is lehet. Kilencen nyilatkoztak úgy, hogy rögtön az után eldobják a maszkot, hogy megkapták valamelyik védőoltás első adagját - ezt azonban sem az egészség- és járványügyi szakemberek, sem a vakcinagyártók nem javasolják. 176-an jelölték meg azt a választ, hogy addig viselik a maszkot, amíg azt az iskolájuk vagy a munkahelyük megköveteli, közöttük is magasabb (10 százalék) volt a férfiak aránya, mint a nőké (8 százalék). 166-an voksoltak az "egyéb" opcióra, ahova maguk írhatták be a válaszaikat, ezek között olyanokat lehetett olvasni, hogy például: "örökké", "hosszú távon" vagy "amíg biztonságban nem érzem magam".

Változó, hogy a járvány után mikor hordanánk

A felmérés során arra is kíváncsiak voltak a készítők, hogy a világjárvány lecsengésével is tervezik-e viselni a jövőben valamikor az arcmaszkot. Erre a kérdésre nem voltak előre megadott válaszok, mindenki maga írhatta be, hogy milyen helyzetben tudná elképzelni, hogy újra maszkot húzna. Az eredmények nagyon izgalmasan alakultak, a nők 38 százaléka és a férfiak 27 százaléka tervez maszkot húzni az influenzajárvány idején és a náthaszezonban védekezésképpen, és ennél is nagyobb azok aránya (nőknél 54, férfiaknál 40 százalék), akik akkor fogják viselni a maszkot, amikor megbetegszenek. Gyakori válasz volt még a zsúfolt, nyilvános helyen történő időtöltés, valamint a tömegközlekedés is, de volt, aki csak annyit írt: "akkor fogom viselni a maszkot, amikor szükségét érzem". Külön érdekesség, hogy a nők 17 százaléka, a férfiaknak pedig 30 százaléka jelentette ki azt, hogy a koronavírus-járvány után soha többet nem tervez maszkot húzni.

A válaszokat korosztályokra bontva is összegezték, majd három csoportra osztva (35 évesnél fiatalabbak, 35-54 évesek, valamint 55 évnél idősebbek) összehasonlították. Ez alapján a legjelentősebb különbség azoknál volt észlelhető, akik úgy nyilatkoztak, a mostani járvány idején sem viselnek maszkot - közöttük a fiatalabbak aránya volt a legmagasabb (11 százalék), a 35-54 évesek 9 százaléka jelölte be azt a választ, míg az idősebbeknek csupán 4 százaléka. Ám azok között, akik a járvány után egyáltalán nem tervezik a maszkviselést, többen voltak a 35-54 évesek (25 százalék), szemben a fiatalabbak 22 százalékával, és az idősebbek 17 százalékával.

Magyarországon elérte a 2,5 milliót a COVID-19 ellen beoltottak száma, így hosszú idő után megkezdődhet a védelmi intézkedések, korlátozások enyhítése. Ide kattintva bővebben is olvashat arról, hova és milyen feltételek mellett mehetünk mostantól vásárolni.