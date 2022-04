Kiakadtak a mentők: a halálunkat okozhatja ez az eszköz

"Zavar a biztonságod? Idegesít az egészséged? Szeretnél egy mentőben feküdni?" - ezzel a meghökkentő szöveggel kezdődik az Országos Mentőszolgálat figyelmeztető posztja, amelyet a napokban osztottak meg közösségi oldalukon. Majd úgy folytatják: aki súlyos vagy akár halált okozó sérülésekre vágyik, és szeretne kirepülni a szélvédőn, az vásároljon a képen látható eszközből.

"Az árokpart túloldalán egy fiatal lány hevert a fűben. Kitekert tagokkal, holtan" - mentőápolóként dolgozó szerzőnk saját tapasztalatai alapján mutatott rá, miért elengedhetetlen a biztonsági öv használata autóban utazva.

Az életünkkel fizethetünk érte

A figyelmeztetéshez mellékelt kép egy úgynevezett vakcsatot ábrázol, amely pont úgy néz ki, mint egy biztonsági öv csatja, csak éppen pánt nélkül. Ezt az eszközt a valódi övcsat helyett dugják be a foglalatba, így az autó nem sípol tovább, hogy figyelmeztessen minket: be kellene kapcsolni a biztonsági övet. A vakcsatot vélhetően arra tervezték, hogy ne csipogjon megállás nélkül az autó, ha esetleg az érzékeny súlyérzékelővel ellátott ülések egy táska miatt is bejeleznek, mert azt hiszik, utazik valaki a sofőrön kívül az autóban. Biztonsági öv helyett alkalmazni viszont óriási felelőtlenség, ami akár az életünkbe is kerülhet.

Az egyik, autós kellékeket árusító webshopban például az szerepel a vakcsat leírásánál, hogy az eszköz használatát csak a taxisoknak ajánlják - akiknek nem kötelező bekötniük magukat munka közben -, valamint azoknak, akik nem személyt szállítanak az utasoknak fenntartott üléseken. "Biztonsági okokból semmiképpen nem ajánljuk, illetve a hatályos jogszabályokat is sérti személyszállítás esetében" - figyelmeztetik a vásárlókat, hozzátéve, hogy a gyártót és a forgalmazót semmilyen felelősség nem terheli egy esetleges baleset esetén.

Sajnos egyre elterjedtebbé válik az úgynevezett vakcsat használata.

Fotó: Getty Images

Sokakat mentett már meg a biztonsági öv

A mentők posztja alatt az egyik kommentelő egy másik rossz szokásra is felhívta a figyelmet. Vannak ugyanis olyan autósok, akik szerint annyira kényelmetlen a biztonsági öv, hogy inkább maguk mögött kötik be azt. Így a figyelmeztető hang ugyan megszűnik, az embert azonban továbbra sem védi semmi. Azoknak pedig, akik szerint az öv korlátozza a sofőr szabad mozgását, egy másik hozzászóló azt üzente: a kerekesszék és a koporsó is.

Ugyanakkor több olyan komment is érkezett, amelyben arról számoltak be az érintettek, hogyan mentette meg az életüket a biztonsági öv. Egyikük elé egy vaddisznó, másikuk elé pedig egy szarvas ugrott ki, és mindkét esetnek óriási baleset lett a vége. A biztonsági övnek köszönhetően viszont kisebb sérülésekkel szállhattak ki a sofőrök a fejre állt autókból. Akadt azonban olyan hozzászóló is, aki bevallotta, hogy korábban ő sem használta a biztonsági övet, ám egy baleset és a több hónapos rehabilitáció után tanult a hibájából.

Egyébként nemrég egy másik nagyon fontos dologra is felhívták a figyelmet a mentők: arra, hogy a gyerekeket kizárólag becsatolt biztonsági ülésben szabad autóban utaztatni.