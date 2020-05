Kevesebb a stroke-os eset, és ez baj

Különös statisztikára hívták fel a figyelmet a Washington Egyetem munkatársai: kutatási eredményük szerint a járvány óta nagyjából 40 százalékkal csökkent a stroke tünetei miatt kórházba felvett betegek száma. Az elsőre kedvezőnek hangzó adat azonban arról árulkodik, hogy a betegek - valószínűleg a koronavírus miatti félelmükben - a sokszor életmentő orvosi beavatkozást sem igénylik. Sok esetben pedig a környezetében élők sem segíthetnek a lakásába visszavonult, idős embernek.

A stroke első jelei Sok egészségügyi probléma mellett a stroke kockázata is növekszik, ahogyan öregszünk. Ettől még nagyon fontos, hogy már fiatalabb korban is megtanuljuk felismerni a jeleit, hiszen a korai észlelés akár életmentő is lehet. Kattintson a részletekért!

Nem lett kevesebb a stroke-beteg

A kutatók Columbia megyében és 49 államban összesen 800 kórház adatait elemezték, hogy megtudják, az elmúlt hetekben milyen megbetegedésekkel keresték fel ezeket az intézményeket. Bár a kórházak továbbra is teljes kapacitással képesek fogadni a stroke-betegeket, azok rendszerint kevesebben kerülnek be és a betegségük is előrehaladottabb stádiumban volt. Ilyenkor pedig rendszerint a felépülésre is sokkal kisebb az esély.

Sokan az egyértelmű tünetek ellenére sem fordulnak orvoshoz. Fotó: Getty Images

Az Egyesült Államokban évente nagyjából 800 ezer ember szenved el stroke-ot, ez az ötödik leggyakoribb halálok, illetve a rokkantság és a maradandó fogyatékosság egyik fő kiváltója. A modern terápiáknak és rehabilitációs kezeléseknek köszönhetően ma már rengeteg ember megmenthető és meggyógyítható, ennek azonban az a feltétele, hogy a betegséget a lehető leggyorsabban ellássák. A vérrögellenes készítményeket általában az első tünetektől számított 4 és fél órában lehet használni, míg műtétre 24 órán belül van lehetőség.

Nincs okunk azt feltételezni, hogy a járvány miatt kialakult helyzet miatt számottevően csökkent volna a stroke előfordulása. A jelenséget azonban nemcsak a leginkább járvány sújtotta területeken tapasztalták, hanem ott is, ahol kevesebb volt a koronavírus-fertőzött, és a kórházak sem voltak túlterheltek. Az egyik ok az lehet, hogy a vírustól valófélelemmost általánosan benne van a lakosságban, ezért senki sem megy szívesen kórházba, nehogy ő is megfertőződjön. A másik ok a szociális izoláció: rengeteg idős ember hetekig vagy hónapokig elszakadt a családjától, akik így nem vehetik észre rajtuk a betegség jellegzetes tüneteit, és nem hívhatják a mentőket.

A stroke-on áteső ember általában zavart, nehezen tud beszélni, illetve legtöbbször féloldali zsibbadás, gyengeség is jelentkezik nála. A kutatók hangsúlyozták: a betegek ellátása a járvány ideje alatt is kulcsfontosságú. A kezeletlen stroke veszélye pedig még annál is nagyobb, mint amit egy koronavírus-fertőzés jelenthet.