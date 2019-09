Járókelők mentettek meg egy férfit

Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be közösségi oldalán. Mint írták, a bejelentés szerint egy bevásárlóközpont parkolójában esett össze a 20 év körüli férfi, akihez a mentésirányító a legközelebbi esetkocsit és a Szív City mobilapplikációt is riasztotta. A jelzésre négyen is a helyszínre szaladtak, és a telefonos instrukciók alapján, kiváló csapatot alkotva végezték a mellkasi nyomásokat a mentők kiérkezéséig. Ezután a gyorsan kiérkező esetkocsi emelt szinten folytatta a küzdelmet a fiatalember életéért, ami végül sikerre vezetett.

"A férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink! Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk" - tették hozzá a mentősök.

Amikor mentőt hívunk, általában nem jókedvünkben tesszük. A 104-es hívószám túloldalán a diszpécserek pontosan tudják, hogy a bejelentők idegesek, zavartak, általában olyan helyzetben vannak, amely már kívül esik a komfortzónájukon. Erre fel is vannak készülve, de ők is tehetetlenek, ha a bejelentő nem tudja, hol van, vagy ha nem tudja elmondani, mi történt, illetve nem tud érdemi választ adni a feltett kérdésekre.

A diszpécserek által feltett kérdések azt szolgálják, hogy minél hamarabb, az adott bejelentés súlyosságának megfelelő segítséget küldhessenek. Ez lehet akár szóbeli megnyugtatás vagy javaslat arra, hogy vegyenek be lázcsillapítót, esetleg kiküldik az orvosi ügyeletet, vagy küldenek megfelelő mentőt. A folyamat további részleteit korábbi cikkünkben olvashatja el.