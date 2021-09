A Copernicus tengeri környezeti megfigyelőszolgálat (Copernicus Marine Service) éves jelentésének elkészítésében 150 tudós vett részt. Megállapításuk szerint a világ óceánjainak felmelegedése és a szárazföldi jég olvadása miatt a Földközi-tenger szintje évente 2,5 milliméterrel emelkedik, míg a világ tengereinek szintemelkedése évente akár a 3,1 millimétert is eléri. A jelentés a veszélyre figyelmeztetve a 2019. novemberi áradást is felidézte, amikor Velencében a vízszint 1,89 méterre emelkedett.

Ijesztően rossz állapotban vannak az óceánok. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nagy bajt okoz az óceánok felmelegedése

Az óceánok felmelegedése a tengeri élővilág hűvösebb vizek felé való vándorlását, illetve számos faj populációinak zsugorodását okozza. A jelentés szerint egyébként a sarkvidéki tengeri jég folyamatosan csökken: 1979 és 2020 között az Északi-sarkvidékről annyi jég tűnt el, amennyi Németország területének hatszorosát is lefedné. A jég 1979 óta évtizedenként 12,89 százalékkal csökkent, a legalacsonyabb szintet pedig az elmúlt két évben jegyezték fel.

A túlhalászás is komoly probléma

A Földön több százmillió éve keletkezett ősi óceánok vize nem volt melegebb napjaink óceánjainak vízénél.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy ha az Északi-sarkvidék tengeri jege tovább olvad, az jelentősen hozzájárulhat a regionális felmelegedéshez, a sarkvidéki partok eróziójához és a globális időjárás változásához is. A szélsőséges ingadozások következtében az Északi-tengeren tapasztalható hő- és hideghullámok a halászatra is komoly hatással vannak.

"Az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és a túlhalászás példátlan megpróbáltatást jelent az óceán számára" - hangsúlyozta Karina von Schuckmann, az Ocean State Report (Jelentés az óceán állapotáról) c. dokumentum vezető szerzője. Emlékeztetett rá, hogy a Föld felszínének nagy részét óceánok borítják, amelyek nagy hatással vannak az éghajlat szabályozására. Elengedhetetlen a megfigyelésük ahhoz, hogy jobban megértsük az óceánokat és reagálni tudjunk a változásokra - tette hozzá.