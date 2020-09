Idegességnek hitte az orvos a szepszis tüneteit

Emlőgyulladásnak hitte, valójában rákja volt A háromgyerekes édesanya, Rucha Depina azt hitte, riasztó tünetei gyermekágyi emlőgyulladásra utalnak, később azonban kiderült, hogy ennél jóval súlyosabb a baj: gyulladásos emlőrákja van. A teljes történetet ide kattintva olvashatja el.

April és férje nagyon szerettek volna gyereket, ám hiába próbálkoztak évekig, a baba nem fogant meg. Meddőségi specialista segítségét is kérték, mindhiába. Végül arra jutottak, a mesterséges megtermékenyítés az utolsó lehetőségük - bele is vágtak, 2016 végén pedig a nő teherbe esett. A várandóssága alatt semmilyen komplikáció nem lépett fel, kisfiuk 2017 szeptemberében született meg. "Úgy éreztem, minden rendben van az életemben, a szepszis azonban hamar megváltoztatta a dolgok állását. Három év után is érzékenyen érint, ha belegondolok, min mentem keresztül" - idézi a nőt a WebMD, aki elmondta, hiába voltak nagyon felkészültek a terhességgel, szüléssel kapcsolatban, a szepszis veszélyéről - amely állapot az anyai halálozás harmadik leggyakoribb oka - nem tudtak.

"Maga megőrült" - mondta az orvos

A szülést követő harmadik napon April ugyan hazamehetett volna a kórházból, de nem érezte jól magát. A szíve szaporán vert, láza volt, rázta a hideg, az orvosa azonban annyit mondott, biztosan csak ideges attól, hogy anyuka lett. A nő ragaszkodott ahhoz, hogy nem erről van szó, erre a szakember így válaszolt: "Maga megőrült, meg kell nyugodnia." Végül szorongásoldót írt fel, és hazaküldte Aprilt. A nő rosszulléte azonban nem múlt. Nem tudott aludni, és képtelen volt ellátni a gyerekét, ezért édesanyja végül visszavitte a kórházba. Aprilt befektették, állapota pedig a következő 24 órában olyan gyorsan romlott, hogy az intenzív osztályra került, ahol 9 napot töltött el.

A szepszis egyik tünete a láz. Fotó: Getty Images

A diagnózis: szepszis

Rengeteg antibiotikumot és vérnyomáscsökkentőt kapott, sőt, még dialízisre is szüksége volt, veséi ugyanis nem működtek megfelelően. A nő sokáig alig volt magánál. És bár az orvosok azt tanácsolták a családtagoknak, búcsúzzanak el tőle, végül mégsem történt meg a legrosszabb: April olyannyira megerősödött az intenzíven eltöltött nyolcadik napra, hogy másnap át is helyezték egy másik osztályra. Amikor jobban lett, az orvosai közölték vele, hogy szepszist kapott. A köznyelvben leginkább csak vérmérgezésként ismert szepszis során végzetes károsodását a szervezet saját maga idézi elő - írtuk korábbi cikkünkben. A problémát a vérkeringésbe jutó kórokozók vagy az általuk kibocsátott mérgező anyagok okozzák; a szepszis lényegében a szervezet nem megfelelő válaszreakcióját jelenti ezekben a helyzetekben, amely akár végzetes kimenetelűvé is válhat.

April végül egy hónapos kórházi tartózkodás után mehetett haza, ám nem sokkal később újra be kellett feküdnie, ezúttal a tüdejében talált vérrögök miatt. Friss anyaként úgy érezte, mindazt, ami vele történt, még a legrosszabb rémálmában sem tudta volna elképzelni. Bár a nő sikeresen vette az "akadályokat", gyermekének ellátáshoz még mindig nem volt elég erős. A kicsi ráadásul inkább az apjával szeretett lenni, ami ugyan nem meglepő, hiszen a férfi foglalkozott vele többet, April mégis bűnösnek érezte magát a helyzet miatt.

Rosszabbul is járhatott volna

"Mára rájöttem, hogy bár nem tudtam annyi időt tölteni a kisfiammal élete elején, mint amennyit szerettem volna, szerencsésnek mondhatom magam. A szepszis miatt sokan elvesztik például a végtagjaikat, vagy hosszú távú szövődményektől szenvednek, sőt: vannak olyanok, akik bele is halnak. A memóriám már nem olyan, mint régen, de sokkal rosszabbul is járhattam volna" - így a nő, aki leszögezte: a szepszis örökre megváltoztatta őt. Korábban férjével sok gyereket akartak, most már megelégszenek a kisfiukkal is. April mindemellett igyekszik kerülni a kórházakat.

"Az elmúlt három évben volt időm utánaolvasni a szepszisnek, és kiderült, nem is olyan ritka, mint ahogy azt az orvosok mondták nekem. Akinek vannak tünetei - láz, hidegrázás, szapora szívverés, légszomj -, annak azt tanácsolom, ne hagyja, hogy elbizonytalanítsák. Csak azért, mert valami nem annyira elterjedt, még nem jelenti azt, hogy ne történhetne meg. A szepszis bármikor, bárkinél kialakulhat" - húzta alá April.