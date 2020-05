Heteken belül indulhat az óvatos nyitás Budapesten

Az elmúlt hetekben több vitát is kiváltott közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási tervről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Szerinte a sajtót bejárt fűnyíróelv-szerű forgalomcsökkentési elképzelés nem volt terítéken, tudják, hogy nem ilyen elv szerint kell meglépni ezeket a forgalomcsillapításokat. Ehelyett a kerületi polgármesterekkel egyeztetve, utcáról-utcára kell megnézni azt, hogy hol indokolt adott esetben a forgalom csillapítása, és hol merülhet fel az az igény, hogy "új szabályozó elemeket" alakítsanak ki.

A főpolgármester szerint széleskörű társadalmi és politikai konszenzus van abban, hogy Budapesten jelentősen csökkenteni kell a közlekedési balesetek számát, és emellett közösen álltak ki kormánypárti képviselők és különböző társadalmi szervezetek is.

Elmondta, a járványügyi helyzettől függetlenül nagyjából most akarták ezt a folyamatot elindítani, a koronavírus miatti helyzet azonban még inkább fontossá tette, hogy közösen gondolkozni kezdjünk erről. "A járvány rövid-, de valószínűleg hosszú távon is jelentősen megváltoztatja a közlekedési szokásokat. Itt az idő, hogy meglépjük a korábban tervezett lépéseket" - mondta Karácsony Gergely.

Önkormányzati rendészek az óbudai Hajógyári-szigetre vezető, lezárt K-híd előtt. Fotó: MTI/Mónus Márton

A főváros a járványügyi intézkedések tekintetében még marad az eddigi protokollnál, a fővárosi közterületek (például a Margitsziget) egy részét továbbra is lezárják, de néhány héten belül óvatosan nyitni fognak több helyszínen is, ekkor a rakpart is szóba kerülhet a főpolgármester szerint. Hogy ez milyen ütemben zajlik majd, azt befolyásolják a kormányzati döntések és a külföldi tapasztalatok is.

A hosszú hétvégén is zárva lesz a Margitsziget és az Óbudai-sziget

A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a Margitszigetet a hosszú hétvégére is lezárják. A húsvéti és az múlt hétvégi tapasztalatokra építve május 1. és 3. között reggel 9 és este 8 óra között érvényes a lezárás. A futók így, szigorúan betartva a 10 méteres követési távolságot, a reggeli és esti órákban ki tudnak menni sportolni. A közlemény szerint a kérdésben egyeztettek Óbuda-Békásmegyer polgármesterével, és a hosszú hétvégére az Óbudai-szigetet is lezárják.

Budakalászon érvényben marad az Omszk park és a Kálvária park 10 és 19 óra közötti lezárása, valamint a Duna-parti területek teljes lezárása pénteken, szombaton és vasárnap. A civil szervezetekkel folytatott egyeztetés után azonban a település önkormányzata úgy döntött, biztosítja a Megyeri hídról a kerékpáros lehajtást a 11-es út mellett haladó kerékpárúton. Ezzel lehetővé teszik az egyéni kerékpáros-forgalmat a Dunakanyar, valamint a 11-es út felé, de a lehajtásokat a Duna-part és a lakott területek felé nem engedélyezik, a csoportosulásokat továbbra is szigorúan korlátozzák.

Szentendre belvárosában péntektől vasárnapig az önkormányzat rendelete értelmében ismét forgalomkorlátozás lesz. A város honlapján közölték: az önkormányzati rendelet értelmében nem helyiek nem hajthatnak be gépkocsival a szentendrei belvárosba, és nem használhatják a Duna-parti kerékpárutat sem. A városi rendészet fokozottan ellenőrzi a forgalomkorlátozás betartását, és határozottan fellép a csoportosulásokkal szemben - írták. A kormányrendeletben foglalt "szabadidős célú" köztéren tartózkodás feltétele a sportolás, a gyaloglás, a folyamatos mozgás, vagyis nem tekinthető alapos indoknak a piknikezés, napozás, ücsörgés, étel- és italfogyasztás köztéren, a nem egy háztartásban élők csoportosulása - hangsúlyozták.

Kisoroszi - a település honlapján közzétett tájékoztatás szerint - a hétvégén zárva lesz a turisták előtt, a településen korlátozzál a járművek tartózkodását és parkolását. A lezárás a kerékpárosokra nem vonatkozik. Zebegényben úgy döntött a polgármester, hogy a települést péntek nulla órától vasárnap éjfélig lezárja, egyúttal megtiltja a közterületen tartózkodást. A rendelkezés nem érinti a 12-es út és a kerékpárút forgalmát, ha más település az úticél, valamint a zebegényi lakcímmel rendelkezőket, az ingatlantulajdonosokat és - mások mellett - azokat, akik a településen egyedül élő hozzátartozójukat látják el.

A Pilisi Parkerdő Zrt. internetes oldala szerint az erdőterületet gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, valamint lóval bárki látogathatja, vannak azonban területek, amelyeket lezártak a látogatók elől, például a visegrádi Mogyoró-hegyi parkolóhelyeket és a fellegvár parkolóját.

