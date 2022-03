Háború miatt viszik a dollárt a magyarok

Hétfő reggel új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, 372 felett is járt a jegyzés. A magyar devizát az orosz-ukrán háború, illetve az azzal kapcsolatos globális kockázatkerülés sújtja, emiatt pedig nehéz bármit is tenni ellene. Az orosz invázió pénzügyi hatásai miatt Magyarországon pánik még nincs, de a feszültség már érezhető a valutaváltóknál. Veszik az euró mellett a dollárt, a svájci frankot és a fontot is a magyarok - írta a Napi.

Főként a dollárt keresik. Fotó: Getty Images

A valutaváltóknál is megélénkült a forgalom múlt csütörtök óta - mondta a lapnak Taraczky Andrej, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) alelnöke. "Csütörtök óta érezhető a feszültség a valutapiacokon is, egyrészt az árak emelkedtek történelmi csúcsokra, másrészt a kereslet élénkült meg a "klasszikus" valuták iránt" - mondja a szakember.

Készlethiányról nem beszélhetünk, fennakadást nem tapasztalnak, az Exclusive Change hálózatában eddig minden igényt ki tudtak elégíteni és a következő hetekben is törekszenek erre. Aki több tíz forinttal olcsóbban vásárolt amerikai dollárt, most szép haszon mellett válthatja vissza forintra. Az angol font esetében brexit előtti árfolyamok tértek vissza, így sokan élnek is az alkalommal, hogy az esetleg nem legtökéletesebben időzített befektetésükből így is nyereség mellett tudjanak kiszállni.