Fotósorozat: a legviccesebb sebtapaszok

Szerző: HáziPatika 2021. július 23. 16:33

Színes, mintás vagy éppen hagyományos - rendkívül változatos képet mutat, hogy milyen sebtapasz mellett tesszük le a voksunkat, ha sebkezelésről van szó. Fotósorozatunk azt mutatja be, hogy tudja az utca embere ezt a lehetőséget is kiaknázni az önkifejezésre - segítve egyben az optimális sebgyógyulást is.

Számos baleset érhet minket a mindennapokban, de legyen szó akár egy mélyebb sebről, akár egy horzsolásról, a helyes sebkezelésre mindig figyelmet kell fordítani. A sebet tisztítás és fertőtlenítés után tanácsos kifejezetten erre a célra szolgáló kötszerrel lefedni, tévhit ugyanis, hogy akkor gyógyul a legjobban, ha hagyjuk levegőzni. Egy egyszerű sebtapasz is nagy szolgálatot tehet, és mint azt az alábbi képek tanúsítják, néhány örömteli pillanatot is szerezhetünk vele mind magunknak, mind másoknak. András egy rosszabb helyen lévő horzsolás után. Fotó: Fülöp Máté Eszter kerékpáros sérülése. Fotó: Fülöp Máté Péter egy játszótéri zúzódása a sok közül. Fotó: Fülöp Máté Ádám egy kisebb kerékpáros sérülése után. Fotó: Fülöp Máté Marci teremfocis sérülése. Fotó: Fülöp Máté Zita hátán egy kisebb vágást fed a sebtapasz. Fotó: Fülöp Máté Ilona paradicsomot szeletelt, mikor kicsit megvágta magát. Fotó: Fülöp Máté Bori lábát az új papucs törte fel. Fotó: Fülöp Máté Attila egyik sérülése a rollerpályán. Fotó: Fülöp Máté Zsófit kutyája rántotta el, apró horzsolást szerzett. Fotó: Fülöp Máté