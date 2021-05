Fotók: így harcolnak a betegekért a Szent György kórházban

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója a minisztérium kérése ellenére is elárulta a sokkoló, konkrét adatokat az aktuális koronavírus-helyzetről. A szakembert az késztette a kíméletlen őszinteségre, hogy kevesen regisztrálnak a tömeges oltásra, illetve véleménye szerint óriási bajt okozhat egy esetlegesen kirobbanó negyedik hullám.

Sokkoló adatok

Az igazgató elmondása alapján a székesfehérvári kórház 125 intenzív ágyat tud biztosítani a súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására. Néhány hete viszont ez is majdnem kevésnek bizonyult, ugyanis csak 2 szabad ágy maradt. Azt is elárulta, hogy Székesfehérváron 100-ból 84 lélegezetőgépre kapcsolt beteg nem éli túl a betegséget, az ország egyes intézményeiben azonban a 90 százalékot is meghaladja ez az arány.

Fejér megye egyébként továbbra is Magyarország legfertőzöttebb területei közé tartozik. A szakember szerint az emberek nagy része még mindig nem tudja, hogy mekkora bajt okoz a koronavírus-járvány. Az intézményben egy ideje annyi a halott, hogy nem tudják hova tenni. Ennek a kórháznak a COVID-intenzív osztályára pillanthatunk most be néhány fotó erejéig. Vasvári Tamás képei következnek.

A koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon továbbra is embert próbáló munka folyik. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A dolgozók szkafandert idéző védőfelszerelésben dolgoznak hosszú órákat. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A súlyos COVID-19-cel küzdő betegek folyamatos ellenőrzést igényelnek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A kórházak terhelése egyelőre nem csökken számottevően. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A székesfehérvári kórház 125 intenzív ágyat tud biztosítani a súlyos fertőzötteknek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Egyes betegeknek az oxigénellátást segítő, úgynevezett helmet sisakra van szükségük. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A lélegeztetőgépre kötött betegeket jellemzősen a hasukra fektetik. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A péntek reggeli adatok alapján egyébként 241429 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. Közülül 5937-en szorulnak kórházi kezelésre, 677-en pedig lélegeztetőgépen vannak.

