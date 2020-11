Féreghajtóval a COVID-19 ellen? Veszélyre figyelmeztet a Nébih

Az új típusú koronavírus megjelenése óta világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a betegség megelőzésére és kezelésére esetlegesen alkalmas molekulák és módszerek iránt. A kutatók a korábban más célra engedélyezett vegyületek között is keresik a gyógyszerjelölteket. Így került a látókörükbe az állatgyógyászatban már évtizedek óta engedélyezett és széles körben használt ivermektin, amely alapvetően parazitaellenes hatóanyag, ám egyes vírusokkal szembeni hatékonysága is ismert.

Az utóbbi időben viszont már a hazai állatorvosoknál is megnövekedett a kereslet az ivermektint tartalmazó állatgyógyászati készítmények iránt, és sok esetben valószínűsíthető, hogy emberi használatra próbálják beszerezni ezeket a szereket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért friss közleményében arra figyelmeztet, hogy az állatgyógyászati készítmények sehol nem engedélyezettek emberi alkalmazásra.

Akár mérgezést is okozhat

Magyarországon jelenleg 25 ivermektint tartalmazó állatgyógyászati készítmény rendelkezik forgalombahozatali engedéllyel. Ezek többnyire szarvasmarhák, sertések, juhok, macskák, madarak, hüllők és rágcsálók külső és belső parazitáinak gyógykezelésére szolgálnak. Ezek tehát nem emberek számára lettek fejlesztve, kizárólag állatokon tesztelték őket, és semmiféle garancia nincs arra vonatkozóan, hogy kockázati profiljuk megegyezik az állatok és az emberek esetén is. Az állatgyógyászatban engedélyezett egyes külsőlegesen alkalmazandó gyógyszerformák, a ráöntő és rácsepegtető oldatok szájon át történő bevétele pedig a készítményekben jelen lévő segédanyagok miatt különösen veszélyes lehet, akár mérgezést is okozhat.

Ne kísérletezzünk!

A Nébih felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az ivermektint a humán gyógyászatban is használják egyes külső és belső élősködők, illetve a rosacea kezelésére, jelenleg nem javallott a COVID-19 megelőzésére vagy gyógykezelésére. Még számos további vizsgálatra van szükség annak eldöntése céljából, hogy alkalmas-e rá, és ha igen, akkor milyen dózisban és mennyi ideig adva, valamint milyen betegcsoportoknál alkalmazható. A szakértők emellett arra kérik az állatorvosokat, hogy a kockázatokat minden esetben jelezzék az érdeklődők felé, és hívják fel a figyelmet a kontrollálatlan gyógyszeralkalmazás veszélyeire is.

