Ezt tegyük, ha erősen beütöttük a fejünket

Agyrázkódás: hónapokig elhúzódhat a gyógyulás.

Azagyrázkódásegy enyhébb trauma, amely átmeneti agyi működési zavarokat is okozhat. Dr. Edward Benzel, a Cleveland Clinik idegsebésze szerint viszonylag gyakoriak az olyan kisebb fejsérülések, amelyek orvosi figyelmet igényelhetnek. Különösen idősebbek körében gyakori, hogy figyelmen kívül hagyják az ilyen sérüléseket, márpedig a kisebb, fejet ért ütések is lehetnek igen veszélyesek, ha többször is megismétlődnek. Éppen ezért minden esetben vegyük komolyan, ha beütjük a fejünket, és alaposan figyeljük meg, hogy tapasztalunk-e utána bármilyen szokatlan tünetet, és ha igen, akkor milyeneket - írta a Men's Health magazin.

Nem szabad félvállról venni, ha eséskor beütjük a fejünket. Fotó: Getty Images

Fél napig figyeljük a tüneteket

Az agyrázkódás tünetei közé tartozhatnak az eszméletvesztés, egyensúlyvesztés, zavartság, homályos látás, hányás, hányinger, koncentrációs zavar, beszédzavar, nehézségek az írással és olvasással, memóriazavar, fejfájás, szokatlan gyengeség, ingerlékenység, a viselkedés megváltozása illetve a rohamok is. Ha ezek közül bármelyiket is tapasztaljuk, mindenképpen menjünk orvoshoz, még akkor is, ha a tünetek enyhék, illetve csak rövid ideig tartanak. A fejet ért ütés után fontos, hogy legalább fél napig figyeljünk, hogy jelentkezik-e bármilyen tünet, mivel néha az agyrázkódás jelei csak 6-7 óra után jelentkeznek.

Ritka esetekben a tünetek az előbb felsoroltaknál súlyosabbak lehetnek. Ha a fülből, orrból vér, vagy átlátszó folyadék ürül, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A vér gyakran származhat bőrsérülésből is, viszont a ha az orrból vagy fülből folyadék ürül, az gerincfolyadék is lehet. Szintén azonnali orvosi ellátásra van szükség, ha a fülek mögött vagy a szemek körül horzsolás, zúzódás nyomai látszanak, mivel ezek belső vérzésre is utalhatnak. Ha pedig az ütéssel ellentétes oldalon bármilyen testtájékon gyengeség jelentkezik, különösen gyengeséggel, memóriazavarral párosítva, akkor is mindenképpen forduljunk szakemberhez, mert ez hematóma jele is lehet, amely kezeletlenül hagyva agykárosodáshoz vezethet.

A fejet ért ütések, sérülések után néhány héten át mindenképpen érdemes figyelni magunkat, illetve pihenni és időt hagyni a regenerálódásra - már csak azért is, mert ritkább esetben az agyrázkódás tünetei napokkal, vagy akár hetekkel később is jelentkezhetnek. Ezért is fontos, hogy még a kisebb fejsérüléseket is vegyük mindig komolyan, hiszen annak a biztos meghatározása, hogy lett-e az ütésnek komolyabb következménye, orvosi hatáskör. Aludjunk sokat, ne erőltessük túl a szemünket olvasással, monitornézéssel, kerüljük a fizikai megerőltetést, ne igyunk alkoholt, és csak fokozatosan térjünk vissza a megszokott életmódunkhoz.