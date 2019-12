Ezer fát ültetnek Budapesten

Az Országos Erdészeti Egyesület szeptemberben hirdetett családi rendezvényt. A IV. Erdővarázs Családi Napon 10 ezer érdeklődő vett részt. A rendezvényen a fásítás és a fenntartható erdőgazdálkodás fontosságára is felhívták a figyelmet, valamint meghirdették a gyerekeknek szóló Tenyérvarázs elnevezésű projektet is. A gyerekek tenyérlenyomatukat helyezhették el egy erre a célra felállított felületen, hogy később az Országos Erdészeti Egyesülettel közösen ültethessenek fákat. A játékban 1014 tenyérlenyomat gyűlt össze.

Gyerekekkel közösen ültet el ezer fát az Országos Erdészeti Egyesület. Fotó: iStock

Az első fákat már elültették

Az első 50 fát december 17-én ültették el a II. kerületi Szépvölgyben, az Árpád-kilátótól északra eső területen. A projekt keretében egyébként őshonos fafajokat, molyhos tölgyet és házi berkenyét ültetnek. Ezekkel, illetve a spontán megjelenő kőrisekkel és juharokkal együtt egy sok fafajból álló, többkorú erdő létrehozásához járulnak hozzá, amely így - remélhetőleg - jobban meg tud majd küzdeni a klímaváltozás kihívásaival.

Ahogy már korábban megírtuk, az ENSZ is hatalmas városi erdőket tervez létrehozni a klímaváltozás megfékezése érdekében. A tervek szerint összesen félmillió hektárnyi területen alakítanának ki erdőséget, hogy zöldebbé tegyék Afrika és Ázsia gyorsan növekvő városait. A növények telepítése javítana a levegő minőségén, csökkentené az áradások és hőhullámok kockázatát, valamint megfékezné a talajpusztulást is. A New York-i klímacsúcson el is indultak a tárgyalások arról, hogy 2030-ra hogyan valósulhat meg a félmillió hektáros városi erdők terve.