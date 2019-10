Ezen múlik, megharap-e a kutya

Gyakran hangoztatják, hogy a kutya - más állatokhoz hasonlóan - ösztönlény, és cselekedetei nem mindig az emberi logikát követik. Bizonyos emberekkel például szimpatizálhatnak, míg másokkal szemben passzívabbak, sőt rosszabb esetben akár agresszívak is lehetnek. Egy angol kutatás szerint bizonyos személyiségtípusok is befolyásolhatják, hogy a kutyák hogyan viszonyulnak hozzánk.

A Journal of Epidemiology and Community Health honlapján közzétett kutatásban közel 700 brit lakos egészségügyi dokumentációját vetették össze a személyiségjegyeikkel. Arra voltak kíváncsiak, hogy közülük hány személyt támadott már meg kutya, ismerték-e a támadó állatot, illetve szükség volt-e kórházi vagy orvosi kezelésre az incidenst követően. A megharapott személyek kapcsolatát is megvizsgálták az állatokkal, például azt, hogy tartottak-e korábban ők is kutyát.

A vizsgált személyekkel kitöltöttek egy tízpontos személyiségtesztet (Ten-Item Personality Inventory, röviden csak TIPI) is, amelyből az érzelmi stabilitásuknak mértéke, valamint általános személyiségjegyeik is megállapítható. Az eredményeket összevetve arra voltak kíváncsiak, hogy bizonyos személyiségjegyű emberek gyakrabban válhatnak-e kutyatámadás áldozatává.

Veszélyben a szorongó férfiak

Már az érintettek magas száma is meglepő, hiszen minden negyedik válaszadót élete során legalább egyszer megharapta egy kutya. A brit kórházi adatok szerint százezer emberre 740 kutyatámadás jut a szigetországban, a felmérésen részt vett emberek adatai szerint ennek inkább a háromszorosa a valószínű, sokan azonban otthon kezelik a sérüléseket, és nem fordulnak orvoshoz velük. A harapások harmada igényelt kezelést, és csak egy nagyon kis hányadukkal (0,6 százalék) kellett kórházba szállítani a megtámadott személyt.

A szorongó emberekre a kutyák is veszélyesebbek. Fotó: iStock

A férfiakat majdnem kétszer olyan nagy arányban érte támadás, mint a nőket. Ráadásul az állatokkal szerzett rutin sem jelent védelmet, sőt: több mint háromszor akkora arányban érte kutyatámadás azokat az embereket, akik maguk is tartottak ebet az otthonukban. Őket sem feltétlenül a saját kutyájuk támadta meg, a válaszok szerint 55 százalékuk nem is ismerte az állatot, amelyik megtámadta. Mint kiderült, a személyiségjegyeink is befolyásolhatják, hogyan viszonyulnak hozzánk az állatok. Az érzelmileg legstabilabb embereket érte a legkisebb arányban kutyatámadás, viszont a szorongó egyéneknél a kockázat látványosan megnőtt.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredményekből nem lehet általános következtetéseket levonni, hiszen nem tudták vizsgálni az állatok típusát és viselkedését, illetve a résztvevők szociális helyzetét sem. Az olyan, általánosan elterjedt nézeteket azonban erősen megkérdőjelezi, mint például az, hogy a harapás általában ismerős, a közelben élő kutyától származik.