Ezekkel veszélyeztetik a szülők a gyermekeket

Bár minden egészséges értékrendű szülő törekedik rá, hogy a gyermeke a lehető legnagyobb biztonságban nőjön fel, kisebb-nagyobb balesetek szinte minden háztartásban előfordulnak. Egy friss kutatás szerint az öt év alatti gyermekeknél előforduló mérgezések fele közvetlenül a szülők vagy nagyszülők óvatlanságához köthető. Főleg a nem megfelelően elkészített ételek, illetve az elöl hagyott gyógyszerek miatt kell orvoshoz vinni a gyerekeket.

Tízezreket veszélyeztetnek az elöl hagyott gyógyszerek

A Journal of Pediatrics című folyóiratban közzétett kutatás közel 4500 olyan esetet vizsgált meg, amelyben kiskorú gyermeket szállítottak mérgezés gyanújával orvoshoz. Ezek között rengeteg olyan eset volt, amikor a kisgyermek valamelyik rokon gyógyszereihez fért hozzá. A kutatók számításai szerint az Egyesült Államokban évente nagyjából 50 ezer alkalommal kell intézkedni olyan mérgezéses eset miatt, amelyet a nem megfelelő helyen (tehát könnyen elérhető polcon vagy nyitható szekrényben, fiókban) tárolt gyógyszerek bevétele okoz a gyerekeknél.

A polcon felejtett gyógyszerek nagy bajt okozhatnak. Fotó: Getty Images

Főleg az idősebbek háztartásában okoz ez gondot: ők ugyanis átlagosan több gyógyszert is szednek egyszerre, sokszor pedig ezeket ki is készítik egy jól látható helyre, nehogy elfelejtsék bevenni. Az éjjeliszekrényen felejtett dobozokat a kisgyerekek is elérik, akik a színes tablettákat cukorkának gondolhatják. A szívbetegségre és cukorbetegségre szedett készítmények már kis dózisban is veszélyesek lehetnek a gyermekekre. Sok esetben pedig a földre vagy bútorok alá esett gyógyszereket találják meg és fogyasztják el. A probléma ismeretében a gyógyszergyártók egyre nagyobb arányban használnak olyan gyerekbiztos üvegcséket, amelyeket a kicsik nem tudnak könnyen kinyitni.

A csirkehús a legveszélyesebb

A mérgezések másik leggyakoribb oka a nem megfelelően elkészített húsok fogyasztása, a nyers hús felületén és belsejében ugyanis rengeteg kórokozó tanyázik. Ezektől pedig nem szabadulhatunk meg azzal, ha egyszerűen megmossuk a húst: a kórokozók csak magas hőmérsékleten pusztulnak el. Ugyanúgy fontos lehet a hússal érintkező felületek megfelelő tisztítása és fertőtlenítése is.

Korábbi kutatások szerint a csirkehús felelős a legtöbb élelmiszer okozta megbetegedésért - a benne található norovírusok okán. Ezek a vírusok jellemzően hányással és hasmenéssel járó rosszulléteket okoznak, ami kezeletlenül pedig kiszáradáshoz vezet, illetve súlyos, akár életveszélyes állapotot is eredményezhet. Becslések szerint a norovírusok világszerte több mint 200 ezer halálesetért felelősek minden évben, és főként a fejlődő országokban jelentenek súlyos problémát.