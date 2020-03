Ezekhez ne nyúljunk egy hotelszobában

Az egyik ilyen a szobában található telefon. A TravelMath egy tanulmány elkészítése során kilenc (három-, négy- és ötcsillagos) szállodából vizsgált meg mintákat, hogy kiderítse, mely felületeken található a legtöbb kórokozó. Bár négyzetcentiméterenként a telefonokon volt a legkevesebb baktériumtelep, sok volt rajtuk az olyan kórokozó, amely bőrfertőzéseket és tüdőgyulladást is okozhat. A háromcsillagos szállodák készülékein volt a legtöbb baktérium, a második legtöbb pedig meglepő módon az ötcsillagos szállodákéin. Jó hír, hogy egy antibakteriális törlőkendővel ezeknek a kórokozóknak a jó része eltávolítható.

Az asztalok, a távirányítók és a kávégépek is szennyezettek

Az asztalokat szintén megvizsgálták, és arra jutottak, hogy ezen a felületen már jóval több a baktériumtelep, mint a telefonokon. A legszennyezettebbnek a négycsillagos hotelek asztalait találták, és leginkább felső légúti betegségeket terjesztő kórokozókat találtak rajtuk. A legtisztábbak a háromcsillagos hotelekben voltak az asztalok - bár ez a "tisztaság" relatív, így ha például ételt teszünk rájuk, érdemes lehet ezeket is áttörölni.

Sok a szennyeződés a távirányítókon is

Egy 2012-ben, a Houston Egyetem által készített tanulmány szerint aggasztóan szennyezettek azok a kocsik is, amelyeken a takarítószemélyzet tologatja a különböző tisztítószereket- és eszközöket. Sok kórokozót találtak a rongyokon, szivacsokon is, amelyekről baktériumok tömkelege kerül át a felületekre, amelyeket takarítanak velük. Szintén igen sok a szennyeződés a szobákban található kávégépeken, kávéfőzőkön, mivel ezeket viszonylag ritkán tisztítják és fertőtlenítik, így nem feltétlenül jó ötlet használni őket. Ugyanez a helyzet a minibárhoz tartozó jegesvödrökkel és poharakkal is. Egy felmérés szerint 15 szállodából 11-ben szinte egyáltalán nem veszik ki ezeket a minibárból, hogy elvigyék és elmosogassák őket, és ugyanez áll a kávéscsészékre, teásbögrékre is.

A baktériumokkal leginkább szennyezett felületek listáján helyett kapott még a távirányító, az ágy melletti lámpák, illetve azok kapcsolói, és a hajszárító is, amelynek használata után érdemes minden alkalommal megmosni a kezünket. Sok helyen hagyott kívánnivalót maga után a szállodai ágyneműk, ágytakarók állapota is, amelyeket szennyezettségi fokuk alapján nem mindig mosnak elég gyakran, illetve alaposan.

