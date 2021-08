Ez a szüreti időszak egyik legnagyobb veszélye

Mustgázmérgezés: mi védhet meg? Nem biztos, hogy biztonságban vagyunk a pincében, ha a kezünkben lévő gyertya lángja még ég. A mustgázmérgezés első jeleire azonnal el kell hagyni a helyiséget. Kattintson a részletekért!

Megkezdődött a szüreti időszak, fokozottan kell figyelni a mustgáz veszélyeire - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Facebookon. A munkavállalók egészségének, biztonságának védelme érdekében több intézkedés is ajánlott.

Ne bízzunk a gyertyapróbában

A must erjedésének idején előzetes szellőztetés, valamint a levegő elemzése nélkül életveszélyes lehet a pincékben tartózkodni, hiszen a gázok először szédülést, majd fulladást okozhatnak, és így évente több halálesetért felelősek itthon is. Ha pedig mégis a pincében töltenénk hosszabb időt, védelmet nyújthat egy gázkoncentráció-mérő készülék, ami jelzi a lecsökkent oxigénszintet. Önmagában az úgynevezett gyertyapróba (vagyis hogy egy gyertyával a kezünkben bizonyosodunk meg arról, hogy a pincében megfelelő mennyiségű az oxigén) nem tekinthető megbízhatónak. Javasolt továbbá a must forrásának idejére "Figyelem, mustgázveszély!" felirat elhelyezése a pince bejáratára mások figyelmeztetése érdekében.

A gázérzékelő riasztók felszerelésén túl a tragédiák megelőzésére a pince nyitásához rendelt reteszelt mesterséges szellőző rendszer használata javasolt. Senki ne próbáljon meggondolatlanul ájult ember segítségére sietni, mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni - olvasható az államtitkár közösségi oldalán. A téma kapcsán további részleteket a munka.hu honlapon olvashatunk.