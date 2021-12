Értisztító csodaszert hirdet a legújabb netes átverés

A közelmúltban dr. Nyirády Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája vezetője nevével is visszaéltek csalók, akik potencianövelő készítményüket reklámozták hamis állításokkal.

A hirdetés szerint a termék alkalmazása akár 21-26 évvel is meghosszabbíthatja a fogyasztó életét. Az állítás alátámasztására hirdetésükben dr. Merkely Béla nevét és egy másik ismert orvos fényképét is felhasználták a csalók. A Semmelweis Egyetem közleménye ugyanakkor nyomatékosítja, hogy súlyos visszaélésről van szó, ezért semmi esetre se dőljünk be az ajánlatnak.

Fontos, hogy kizárólag megbízható, biztonságos forrásból vásároljunk gyógyszert. Fotó: Getty Images

"A Semmelweis Egyetem a félrevezető információk miatt megteszi a szükséges lépéseket, de addig kérjük, hogy gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be a fogyasztók" - tette közzé az egyetem. A közlemény kiemeli, hogy a biztonságos gyógyszervásárlás érdekében először javasolt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) összefoglalójából tájékozódni, amely tartalmazza a témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Mint azt korábban megírtuk, maga az értisztítás, bármennyire is kecsegtetően hangzik, valójában nem létező fogalom az orvoslásban. Azérelmeszesedésegy igen komplex egészségügyi probléma, és nincs lehetőség arra, hogy egyetlen egyszerű megoldással meg lehessen tisztítani az érrendszert a lerakódásoktól, mintha csak a padlót söpörnénk fel otthon. Mindez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk semmit a mindennapokban az érelmeszesedés megelőzése, illetve kezelése érdekében. Ehhez azonban fontos szakemberrel konzultálni.