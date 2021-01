Erre figyelmeztet a nő, akinek az apja belehalt a koronavírusba

Minden tavaly október 30-án, halloween előtt kezdődött - írja a webmd.com. Jodie szüleihez közeli rokonok érkeztek látogatóba, ott is maradtak éjszakára. Másnap a szülők áthívták Jodie testvérét és annak családját, hogy lássák az unokákat halloweeni jelmezbe öltözve. November 3-án a szülők Jodie-ékhoz mentek, hogy megünnepeljék Jodie apjának születésnapját, és néhány napig ott is maradtak.

"A legszívszaggatóbb az volt, ami édesapámmal történt"

Éppen utaztak haza Jodie-éktól, amikor a rokonok, akik október 30-án náluk vendégeskedtek, felhívták őket, hogy koronavírus-pozitívak. Az egész családon eluralkodott a félelem, különösen akkor, amikor kiderült, Jodie szülei is elkapták a fertőzést. Jodie testvérének, illetve Jodie-nak a családja sem úszta meg, ők is megfertőződtek. Mindenkinek voltak tünetei. Jodie anyja különösen rosszul volt, hozzá mentőt kellett hívni. Jodie férje és fia is nagyon lebetegedett, utóbbit hetekkel a fertőzést követően is kínozták olyan tünetek, mint a fáradtság, afejfájásvagy a hasfájás. Jodie-nak csak az orra folyt, és koncentrálási nehézségekkel küzdött, amelyek azonban hamar elmúltak.

"A legrosszabb, legszívszaggatóbb az volt, ami az édesapámmal történt. Amikor már nagyon nehezen tudott lélegezni, a mentők kórházba vitték, ahonnan nem is engedték haza. Intubálták, és egy hétig lélegeztetőgépen volt. Amikor levették a lélegeztetőgépről, az állapota tovább romlott. 26 nappal az után, hogy megjelentek nála az első tünetek, meghalt" - emlékszik vissza a nő, aki nem véletlenül határozta el, hogy megosztja a világgal, min ment keresztül a családja. Szeretné, ha mások, tanulva az ő esetükből, a legjobb döntéseket hoznák meg annak érdekében, hogy megvédjék a családjukat.

h i r d e t é s

A koronavírus-járványban sokan elvesztették egy vagy több családtagjukat. Fotó: Getty Images

"Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a szeretet és a bizalom nem egyenlő az egészséggel és a biztonsággal. Ne kövessétek el azokat a hibákat, mint mi, és ne gondoljátok, hogy csak azért, mert kisebb számban gyűltök össze, nem veszélyeztetitek egymást" - így Jodie. A nő leszögezte: tisztában van vele, milyen nehéz és hálátlan feladat meghozni a döntést, hogy távol maradunk a szeretteinktől, de vannak időszakok, amikor mások egészsége és biztonsága érdekében nem bújhatunk ki a felelősség alól. Nem tudhatjuk, ki marad életben, és ki hal meg a döntéseink nyomán; ez nem az az időszak, amikor megéri kockáztatni, magyarázza Jodie.

Amire figyelnünk kell

Koronavírus: ilyen volt a pandémia első éve - részletek!

Jodie arról is beszélt: nem szabad elfelejteni, hogy akivel nem élünk egy háztartásban, az veszélyt jelenthet ránk, és mi is veszélyt jelenthetünk rá, így igyekeznünk kell kizárólag azokkal találkozni, akikkel együtt élünk. Ha mégis fogadunk valakit a lakásunkban, kérjük meg, hogy viseljen maszkot, és tegyünk mi is így - a maszk ugyanis nem csak az otthonunkon kívül hasznos. Jodie szerint fontos megérteni, milyen könnyen terjed a koronavírus. Nem kell elmenni egy bárba, egy buliba vagy egy idősotthonba ahhoz, hogy veszélyben legyünk, elég, ha egyetlenegy fertőzött közelében vagyunk, és máris megtörténhet a baj. "Eszünkbe sem jutott, hogy probléma lehet abból, ha páran összegyűlünk a családból" - vallotta be Jodie, aki azt ugyancsak kiemelte, hogy a vírus a gyereket is megbetegítheti.

"Korábban az volt a legnagyobb félelmünk, hogy a gyerekek átragasztják a nagyszülőkre a vírust. Abba bele sem gondoltunk, hogy fordítva is elsülhet a dolog, vagyis, hogy a nagyszülők fertőzik meg a gyerekeket. A 14 éves fiam még mindig nem teljesen egészséges, és egy szülőnek borzasztó látni, hogy a saját gyereke hogyan küzd a vírussal" - mondta a nő.

Jodie tudja, hogy senki sincs most könnyű helyzetben, de fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy semmi sem olyan nehéz, mint elveszíteni egy édesapát a vírus miatt. "Nagyon traumatikus tapasztalat volt a családunknak, és még mindig küzdünk azzal, hogy megbékéljünk a veszteséggel. Semmi sem változtathatja meg a múltat, de ha van esély arra, hogy a történetünk megmentheti valaki életét, vagy megakadályozhatja, hogy súlyosan megbetegedjen, már megérte nyíltan beszélni erről."

Kíváncsi, kik számíthatnak elhúzódó tünetekre a koronavírus-fertőzés után? A részleteket elolvashatja korábbi cikkünkben.