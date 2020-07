ENSZ: éhínséget hoz a járvány

Míg tavaly minden 9 emberből körülbelül egy szenvedett súlyos alultápláltságtól, idén a helyzet súlyosbodhat, egyebek közt a koronavírus-járvány, valamint az általa okozott gazdasági válság miatt - derül ki az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a világszervezet Világélelmezési Programjával (WFP) és Gyermekalapjával (UNICEF) közösen készített, hétfőn közzétett jelentéséből. A válság miatt éhínségre jutó emberek számát a jelentésben 83 és 132 millió közé teszik.

Ha ez a tendencia folytatódik, akár 840 millió embert is érinthet a súlyos alultápláltság 2030-ra. Fotó: Getty Images

A világszervezet becslései szerint 2019-ben az éhínség mintegy 690 millió embert érintett, azaz a világ népességének körülbelül 8,9 százalékát. A jelentésben rámutatnak arra, hogy ez közel 10 millióval több a 2018-as kimutatásnál és 60 millióval a 2014-ben mértnél. "Ha ez a tendencia folytatódik, 2030-ra becsléseink szerint ez a szám meghaladja a 840 milliót" - szögezte le újságírók előtt Thibault Meilland, a FAO egyik szakértője, hozzátéve, hogy a jelenlegi kilátások messze vannak a szervezet célkitűzésétől, amely szerint 2030-ra megszüntetnék az éhezést a világban.

A pandémia miatt ennyi embert fenyeget az éhezés

Rámutatott arra is, hogy e becslések még nem is számoltak a koronavírus-világjárvánnyal, amely mind egészségügyi, mind pedig élelmiszer-ellátási szempontból megrázta a világot. A hétfői jelentés a pandémia okozta gazdasági válság miatt éhínségre jutó emberek számát 83 és 132 millió közé teszi, ám Meilland szerint még ez a szám is csupán óvatos becslés.

A szakértő azt is elmondta, hogy a világszervezetnek újra meg kell vizsgálnia az éves kimutatásait 2000-től, egyebek mellett a Kínából érkező új adatok miatt, így a számok vélhetően magasabbak lesznek. "A kínaiak a világ népességének egyötödét teszik ki, így az innen érkező adatok súlyosan befolyásolják a végső becsléseket" - magyarázta Meilland, aki azt is elmondta, az új számításoktól függetlenül világos, hogy 2014 óta nőtt az alultápláltság mértéke.

