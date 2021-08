Ennyiszer támadtak meg egészségügyi dolgozókat

Szíria poklát rögzítette egy mentős sisakkamerája - részletek itt.

A jelentés szerint némely esetben célzott támadásról volt szó, míg más alkalmakkor egészségügyi létesítmények szenvedtek károkat a harcok során. A támadások következtében több mint 700 egészségügyi dolgozó vesztette életét, és további több mint 2000 sebesült meg. A WHO az idén 588 ilyen incidenst jegyzett fel, 114 halálesettel. "Egyetlenegy támadás is túl sok" - jelentette ki újságíróknak Altaf Muszani, a WHO adatbankjának vezetője, aki szerint az okozott kár nem áll meg a támadásnál: az egészségügyi dolgozók traumatizáltak lesznek, és nem jelentkeznek többé a munkára, ennek következtében pedig páciensek maradnak ellátás nélkül.

Klinikákat, mentőautókat támadtak

A WHO elemzése nem tért ki arra, hogy pontosan kik, vagy mely csoportok álltak a támadások mögött. Az Egészségügyi Világszervezet jelentésében klinikák, gyógyszerraktárak és -szállítmányok, valamint mentőautók elleni támadásokról tájékoztatott egyebek között a Közép-afrikai Köztársaságban, Mozambikban, Mianmarban, Nigériában, Szomáliában, Szíriában, Jemenben és a palesztin területeken.

Beszámolója szerint a WHO célul tűzte ki, hogy megpróbálja meggyőzni a konfliktusok feleit: vegyék figyelembe és kíméljék az egészségügyi dolgozókat és létesítményeket.