Ennyire károsak a tűzoltóhabok

A perfluor-alkil anyagok (PFAS) a mesterségesen előállított vegyi anyagok csoportja, amely több mint 4 ezer anyagot foglal magába. Ebbe tartozik egyéb mellett a perfluor-oktánsav (PFOA), a perfluor-oktán-szulfonát (PFOS), a perfluorononánsav (PFNA) és a perfluor-hexán-szulfonsav (PFHxS) is. Mindezeket széles körben használják különböző termékekben, például a vízlepergető textíliákban, az élelmiszerrel érintkező anyagokban, egyes kozmetikumokban, valamint a tűzoltóhabokban is - ismertette oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Mi a baj a tűzoltóhabokkal?

A PFAS-tartalmú tűzoltóhabok alkalmazása során a fent említett vegyi anyagok igen gyorsan a környezetbe jutnak, és ott tartósan megmaradnak. Ezek vegyületek ugyanis nagyon ellenállók, és csak igen nehezen bomlanak le. Emellett a környezetbe jutott PFAS-ek igen könnyen tovább is terjednek: kibocsátásuk helyétől gyakran jelentős távolságokat is megtesznek. Így akár a veteményeseket elérve a táplálékláncba is könnyen bekerülhetnek, a kockázat tehát az emberi egészség és a környezet szempontjából is jelentős mértékű.

A PFAS-anyagok felhalmozódnak az élőlények szervezetében, mérgező hatást fejtenek ki, valamint károsíthatják a magzatok fejlődését is. Egyes fajtáik bizonyítottan rákot okoznak, némelyik ilyen vegyi anyagról pedig azt feltételezik, hogy károsíthatja az emberi hormonális (endokrin) rendszert is.

A fluortartalmú tűzoltóhabok jelentős mértékben szennyezik a környezetet.

Fontos a megelőzés

A tartós fennmaradás és az - akár csak valószínűsíthető - károsító hatás kombinációjával indokolják a szakértők azt, hogy a jövőben szigorúan korlátozzák a PFAS-tartalmú tűzoltóhabok használatát. A szabályozás megváltoztatásának célja, hogy elejét vegyék a jövőbeni, potenciálisan visszafordíthatatlan károsodásoknak. "A konkrét javasolt korlátozás ennek megfelelően tiltja a tűzoltóhabokban lévő valamennyi PFAS forgalomba hozatalát, felhasználását és kivitelét" - írta az NNK.

Természetesen szükség van egy átmeneti időszakra is, amely során a tűzbiztonság veszélyeztetése nélkül le lehet cserélni a kockázatos tűzoltóhabokat egy jobb alternatívára. Azonban a türelmi idő alatt is ügyelni kell arra, hogy a vegyi anyagokból a lehető legkisebb mennyiség kerüljön a környezetbe. Gondoskodni kell továbbá a lejárt, vagy a más okokból hulladéknak minősített tűzoltóhabok megfelelő ártalmatlanításáról is.

Jövőre várható a döntés

A korlátozási javaslatról szóló nyilvános konzultáció március 23-án veszi kezdetét, és hat hónapig tart majd, lehetőséget adva a vonatkozó észrevételek benyújtására. Az ECHA ezen felül április 5-én online tájékoztatást is tart a korlátozásról, hogy segítse az érdeklődőket a konzultáción való részvételben. Az ECHA kockázatértékeléssel (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó (SEAC) tudományos bizottságainak együttes véleménye 2023-ra várható majd. Ez alapján pedig az Európai Bizottság és az Európai Unió Tagállamai döntenek majd a végső szabályozásról.