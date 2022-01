Eltűnik az emberre is veszélyes féregbetegség

Tavaly már mindössze 14 emberben diagnosztizálták a guinea-, más néven medinaférget világszerte, ezzel akár meg is valósulhat Jimmy Carter volt amerikai elnök álma, hogy még életében teljesen kiirtsák az emberek köréből ezt a féregbetegséget - közölte az atlantai Carter Center. A központot a volt amerikai elnök és felesége, Roslynn hozta létre, hogy világszerte közegészségügyi kampányokat indítsanak és finanszírozzanak a drakunkuliázis nevű féregbetegség kiirtására.

Óriási eredmény a féregellenes program

Egy évvel korábban még 27 esetet jelentettek Afrikából. A tavaly eseteket mindössze négy országban, Csádban, Etiópiában, Dél-Szudánban és Maliban észlelték. Az adatok látványos javulást tükröznek a globális féregellenes kampány kezdőévéhez, 1986-hoz képest, amikor 3,5 millió ember szervezetébe jutott be a parazita az egészségtelen ivóvízzel.

A drakunkulizást a guineaféreg (más néven medinaféreg, dracuncula medinensis) nevű fonalféregfajta okozza. A féreg petéit a vízibolha terjeszti, és akkor kerül a szervezetbe, amikor az emberek állatokkal közösen használt vízforrásokban fürdenek, mossák a ruháikat és ezt a vizet isszák, azaz a legszegényebbek betegsége. Egy féreg egymillió pete lerakására is képes.

Tavaly már csupán 14 embert fertőzött meg a guineaféreg a világon. Fotó: Getty Images

A lárvák az emberi szövetben kelnek ki és szaporodnak, majd az akár egyméteresre is megnövő féreg a bőrön át - legtöbbször a kézen és a lábon át - kirágja magát, miután peték ezreit hagyja a szervezetben. A betegség nem halálos, de a féreg okoztafájdalomakár három hónapra is munkaképtelenné teheti az embereket, a féregtelenítés is hetekig eltarthat. Gyógyszer és védőoltás nincs ellene. Ehelyett vízszűrőket osztanak ki és enyhe hatású rovarirtóval irtják a hordozóját a vizekben. A falusiak figyelmét felhívják, hogy csak biztonságos vizet igyanak, és ne használjanak fertőzött vizet.

"Óriási eredmény a féregellenes programban, hogy elmondhatjuk, egy nyolcmilliárd lakosú bolygón mindössze 14 ember fertőződött meg a parazitával" - jelentette ki Adam Weiss, a Carter Center drakunkulizásellenes programjának igazgatója. Az állatok, köztük a kutyák és macskák körében is 45 százalékkal csökkent a drakunkulizás előfordulása 2021-ben az egy évvel korábbihoz képest a Carter Központ adatai szerint.

A 97 éves exelnök egyik életcéljának tűzte ki a féregbetegség felszámolását. Carter elborzadva nézte az 1980-as években, amint egy hosszú féreg kimászott egy asszony mellkasából Ghána egyik északi, eldugott vidékén. Eltökélte, hogy fellép a betegség kiirtásáért, és akkor úgy vélte, ez a harc tíz évig fog tartani. Ghánában 2011-ben hirdettek győzelmet a féreg fölött.

A drakunkuliázis lehet az első, parazita okozta betegség - és az 1979-ben felszámolt himlő után a második betegség -, amelyet sikerül világszerte eltörölni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban a legutolsó eseteket a legnehezebb felszámolni, mert többnyire elszigetelt, távoli és nehezen megközelíthető térségekben fordulnak elő.