"Elfogadhatatlanul lassú az oltóanyagok bevezetése Európában"

A fokozódó európai járványhelyzet és a szükségesnél nehézkesebb vakcináció miatti nemtetszését fejezte ki az Egészségügyi Világszervezet. A WHO szerint az oltóanyagok európai bevezetése "elfogadhatatlanul lassú", a régió helyzete pedig sokkal aggasztóbb, mint néhány hónapja. Ahogy arról a bbc.com beszámolt: a szervezet kifogásolta, hogy sok európai országban csúszik az oltási kampány, miközben a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma drasztikusan emelkedik. (Magyarországon az elmúlt 24 órában 9288 új koronavírus-fertőzöttet és 258 áldozatot regisztráltak. A legalább egy oltást megkapók száma 2 millió felett jár, ami lakosságarányosan körülbelül 22 százalékot jelent.)

Uniós szinten nem halad túl jól a tömeges vakcináció. Fotó: Getty Images

A számok beszédesek

A WHO közleményében megjegyezte, hogy míg az unióban eddig csak az összlakosság 16 százalékát sikerült beoltani - ők azok, akik legalább az első dózist megkapták valamelyik koronavírus elleni védőoltásból -, az Egyesült Királyság jelenleg 52 százalékos átoltottságnál jár. (Az Unió álláspontja szerint azonban ez azért lehetséges, mert az Egyesült Királyság "igazságtalan előnyhöz" jutott az oltóanyaggyártókkal kötött szerződésekkel. Mindenesetre tény, hogy a hónapok óta tartó vakcinaviták nem segítették elő a hatékonyabb járványkezelést.)

A WHO közleményében hangsúlyozta: továbbra is az oltással lehet a legeredményesebben és leggyorsabban visszaszorítani a járványt. Megjegyezték ugyanakkor, hogy az egyes koronavírus elleni oltóanyagok uniós engedélyezése nagyon lassú, ami a WHO európai igazgatója, Hans Kluge szerint elnyújthatja a COVID-19-járványt a régióban.

Ez lehet a megoldás

"Fel kell gyorsítanunk a tömeges oltásokat a vakcinagyártás felpörgetésével, a vakcinabeadás útjában álló akadályok elhárításával, és minden raktáron lévő oltóanyag felhasználásával" - tette hozzá. Elméletben tehát megvan a megoldás. Más kérdés, hogy a folyamatos vakcinaellátás biztosítása és a oltási kampányok felgyorsítása európai szinten mennyire lehetséges.

Múlt héten a WHO európai régiójának nagy részén - amely több mint 50 országot foglal magába Grönlandtól egészen Oroszország távol-keleti részéig - fokozódott a járvány. 1,6 millió új fertőzöttet regisztráltak és közel 24 000 halálesetet jelentettek - közölte a WHO. Közben a régióiban élő csaknem 900 millió ember mindössze 10 százaléka kapta meg legalább az első oltást.

