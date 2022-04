A lettországi Rigában rendezték meg az Onkológiai Betegszervezetek Európai Kongresszusát, amelynek témája az "Egyenlőség a rák legyőzésében" volt - számolt be az InfoRádiónak Koltai Tünde. A szakember azt mondta, nagyon jó, ha a politika, a gazdaság, és akár az egész Európai Unió közösen kíván harcolni a rák ellen, ugyanakkor egy politikusnak, egy gazdasági szakembernek kisebb a rálátása arra, hogy mivel is jár a valóságban egy rákbeteg gondozása, illetve milyen az élet a betegséggel. Az elnök szerint éppen ezért a konferencia elsődleges célját a másik oldal problémafelvetése, illetve a nehézségek vizsgálata adta.

A szakember szerint egy felkiáltójelnek kellene kigyulladnia mindenkinek az agyában, hogy valami gond lehet a nép egészségügyi állapotával. Fotó: Getty Images

A fő probléma az egyenlőtlenség

Európában továbbra is Magyarországon halnak meg a legtöbben rosszindulatú daganatos betegség következtében lakosságarányosan. Itthon minden ötödik férfi és minden tizedik nő idő előtt, 75 évesnél fiatalabb korban veszti életét emiatt.

A BEMOSZ elnöke egyetértett azzal, hogy a fő problémát az adja, hogy a rák diagnózisában, illetve az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférésben egyenlőtlenségek tapasztalhatók. Mint kiemelte, Magyarországon is rengeteg olyan település van, ahol körzeti orvos sincs évek óta, "el lehet képzelni, hogy milyen a hozzájutása a megfelelő innovatív kezeléshez egy ott élő rákbetegnek, ha egyáltalán eljut a diagnózisig".

Koltai Tünde rémisztőnek tartja, hogy míg Ausztriában százezer lakosból 234-en halnak meg rákos megbetegedésben, addig Magyarországon 336-an. "Egy felkiáltójelnek kellene kigyulladnia mindenkinek az agyában, hogy valami gond lehet a nép egészségügyi állapotával, és ehhez kapcsolódóan az egészségügyi ellátások minőségével, elérhetőségével, nem beszélve az innovációról és a 21. század eredményeiről" - emelte ki a BEMOSZ elnöke. A szakember arról is beszélt, hogy problémásnak tartja a megelőzés, a prevenció hiányát a népegészségügyben, de valamennyiünk gondolkodásában is, másrészt pedig a levegőszennyezettséget, illetve a környezeti ártalmakat is aggasztónak találja.