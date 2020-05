Édesanyánk egészségi állapota ezt árulja el rólunk

Csontritkulás

Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint acsontritkulás(oszteoporózis) a 65 év feletti nők 25 százalékát érinti, míg ugyanebben a korcsoportban az érintett férfiak aránya csak 6 százalék. Dr. Todd Sontag családorvos hangsúlyozza: számos kutatási eredmény igazolja, hogy ha az édesanyánknak csontritkulása volt, akkor nekünk is nagy esélyünk van az állapot kialakulására. "Ez sokszor az öröklötten vékony testalkattal hozható összefüggésbe. Akinek a súlya nem lépi át az 58 kilogrammot, vagy a felnőttkori BMI-je kevesebb, mint 22, annál komoly valószínűsége van az oszteoporózisnak" - így a szakember.

Édesanyánk egészségi állapota sokat elárulhat arról, mire számíthatunk a jövőben. Fotó: Getty Images

Depresszió

A traumára és stresszre adott reakcióik, illetve hormonrendszerük működése miatt a nőknél kétszer gyakrabban diagnosztizálnak depressziót, mint a férfiaknál. Az állapot ráadásul a gyengébbik nem képviselőinél sokkal krónikusabban jelentkezik - hangsúlyozza Deborah Serani pszichológus. "Ez azt jelenti, hogy a nők többször és hosszabb ideig szenvednek depressziós tünetektől, mint a férfiak" - magyarázza.

A genetika sem elhanyagolható tényező: a depresszió kialakulásához hozzájáruló bizonyos genetikai mutációk csak a nőkben jelennek meg, erre egy, a Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology című szaklapban megjelent tanulmány hívta fel a figyelmet. Dr. Serani úgy gondolja, a többi között ezért is érdemes alaposan ismerni édesanyánk egészségi állapotát - ha ő depresszióban szenvedett, mi is veszélyben lehetünk.

Valóban öröklődik a trauma hatása? Ha van tudományág, amely mostanában az érdeklődés homlokterébe került, az az epigenetika. E terület művelői arra keresik a választ, hogy a környezeti tényezők szülőkre gyakorolt hatása milyen változásokat okoz az utódok génjeinek kifejeződésében. Például a szülőket ért traumák hatással vannak-e a gyermekekre is, akik különben mindig biztonságban voltak? Részletek itt.

Szemproblémák

Az American Academy of Ophthalmology (AAO) szerint a nőknél gyakoribbak a különféle szemproblémák, a menopauza miatt például nagy eséllyel jelentkezik náluk száraz szem szindróma, ami általában a zöld hályoggal (glaukóma) párban tűnik fel. A glaukóma ráadásul öröklődhet, így ha az édesanyánknál kialakult, megelőzésképpen nekünk is célszerű rendszeresen felkeresnünk a szemészünket - tanácsolja dr. Serani.

Alzheimer-kór

Az Alzheimer's Association adatai alapján a szellemi képességek súlyos romlásával együtt járó betegségben szenvedők kétharmada nő. Azt egyelőre nem tudják, hogy ennek mi lehet az oka, de nagy valószínűséggel azzal lehet kapcsolatban, hogy a nők jellemzően tovább élnek, mint a férfiak. Mint azt dr. Sontag kiemelte, anyai ágon is öröklődhet a hajlam.

A National Institute on Aging tanulmányából az derült ki, hogy ha az édesanyánk vagy édesapánk rendelkezik a korai Alzheimer-kórra hajlamosító genetikai mutációval, akkor 50/50 százalék az esély rá, hogy örököljük, és ha ez megtörtént, nagy eséllyel ki is fog alakulni nálunk a betegség. Amennyiben édesanyánk Alzheimer-kórral vagy más típusú demenciával küzd, csökkenthetjük a kockázatot a rendszeres sporttal, az egészséges étkezéssel és azzal, ha mentálisan aktívak maradunk.

Cukorbetegség

A diabétesz is sokkal gyakoribb a nők körében, és nagy eséllyel öröklődik is - mondja dr. Richard Honaker, a Your Doctors Online munkatársa. Egy, a Nature Geneticsben közzétett tanulmányban pedig a következő olvasható: azok az anyai ágon öröklődő génvariánsok, amelyek meghatározzák, hogyan tárolja a nők teste a zsírt, hatással lehetnek a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására. Dr. Honaker azonban hozzátette, életmódbeli tényezőket is figyelembe kell venni: aki egészségtelenül táplálkozik, illetve nem mozog, annál akkor is kialakulhat a betegség, ha az édesanyja nem érintett.

Forrás: thehealthy.com