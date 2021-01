Eddig ne hagyjuk el a karantént

Több kutatás is foglalkozott azzal, hogy a koronavírus miatti házi karantént mennyi ideig javasolt fenntartani. Egy friss kutatás szerint a koronavírussal fertőzött betegeknek nem javasolt két hétnél korábban elhagyniuk a karanténnak kijelölt helyüket, a fertőzés ugyanis még 7-14 napig is továbbadható - írja az Iflscience. Akkor is fontos lenne tartanunk a két hetet, ha a háztartásunkban betegedett csak meg valaki, mi viszont tünetmentesnek érezzük magunkat.

Koronavírus: így hat az elmére a bezártság A megkérdezettek többsége állandó fáradtsággal küzd, illetve sokan úgy érzik, gondolkodásuk sem olyan gyors és hatékony, mint a koronavírus-járvány miatti korlátozások bevezetése előtt volt - derült ki egy amerikai felmérésből. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Meddig fertőzhet egy koronavírusos háztartás?

Ha valakinek a háztartásában koronavírusos személyt azonosítanak, esetleg a közelmúltban kapcsolatba került egy fertőzöttel, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) előírása szerint 14 napig otthon kell maradnia. De van egy kiskapu, amely szerint az emberek 7 nap után elhagyhatják a karantént, ha az ötödik, vagy egy későbbi napon negatív lesz a tesztjük. Új kutatások szerint azonban ekkor még mindig fennáll a kockázata a vírus továbbadásának.

A CDC egy friss jelentésében 185 olyan embert vizsgált meg, akik egy háztartásban éltek koronavírus-fertőzött személyekkel. Megállapították, hogy a karanténon osztozó egészséges emberek közül minden ötödik megbetegedett a 7. és 14. nap közötti időszakban. Sokuknál az első héten semmilyen tünet nem utalt arra, hogy ők is elkapták a betegséget, és a tesztjük is negatív volt ebben az időszakban, így akár el is hagyhatták volna a karantént.

Érdemes kivárni a két hét karantént. Fotó: Getty Images

Persze nem mindenki teheti meg, hogy hetekig otthon üljön és a legkisebb esélyét se adja meg a koronavírus továbbadásának. Sokan ugyanis nem tudnak otthonról dolgozni, és attól félnek, hogy egy hosszabb kihagyás után már vissza sem tudnak térni a munkahelyükre. "A koronavírussal fertőzött háztartásban élőknek talán segítség lehet a karantén korábbi feloldása, ez azonban növelheti a vírus továbbadásának kockázatát. Azoknak, akik 14 napnál korábban emberek közé mennek, még fontosabb a maszkviselés, a szociális távolságtartás és a higiéniai előírások szigorú betartása" - írja a tanulmány.

Általánosságban elmondható, hogy az enyhe vagy mérsékelt COVID-19-ben szenvedő emberek 10 nappal az első tünetek megjelenése után már nem fertőzőek. Súlyos COVID-19 eseteknél ez az időszak 20 napig húzódhat el. Habár bizonyos emberek szervezetében még 3 hónappal a gyógyulást követően is a vírus nyomaira bukkannak, rendszerint ilyenkorra már csak nagyon kis mennyiségben van jelen a szervezetben, így elenyésző az esélye, hogy mást is megbetegíthet.

Kivételek azért vannak. Egy tavaly novemberi esettanulmány részletesen beszámol egy leukémiás nőről, aki 105 napig produkált pozitív koronavírus-teszteket és legalább 70 napig fertőző is maradt, miközben a vírus semmilyen tünetet nem okozott neki.