COVID-oltás: nagy fordulóponthoz érkeztünk

A külügyminiszter élő közvetítésben jelentkezett a közösségi oldalán, miután Vereckei Péterrel, a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatójával tárgyalt. Mint mondta, a Pfizer december 26-a nagyon komoly munkát végez annak érdekében, hogy Magyarországot is ellássa koronavírus-vakcinával.

Ettől a cégtől jött eddig a legtöbb vakcina

COVID-oltás: a nők máshogy reagálnak - kattintson!

A vállalattól összesen 10,8 millió adagot rendeltünk meg, és ebből 2,8 milliót már le is szállítottak az elmúlt hónapok során. Eddig tehát a Pfizer az a cég, amely a legtöbb oltóanyagot biztosította a magyarok COVID-19 elleni immunizálásához. A mai napon már a 20. szállítmány érkezett be, amely mintegy 334 ezer dózist tartalmazott - ismertette Szijjártó.

h i r d e t é s

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-BioNTech-féle oltóanyagot, a Comirnaty-vakcinát.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A miniszter kitért arra is, hogy a Pfizernek a fiatalok beoltásában is nagy szerep jut, ugyanis hamarosan a 16-18 évesek vakcinázását is elkezdik itthon - erre a kampányoltásra tartalékolják most a készleteket. De hamarosan újabb bejelentés jöhet, amelyből kiderül a szakma álláspontja a 16 évnél is fiatalabbak olthatóságáról.

Felpörgetik a kiszállítást

"Áttörések, amelyek megváltoztatják a betegek életét - ez a Pfizer célkitűzése" - fogalmazott a Pfizer Magyarország ügyvezető igazgatója. Mint mondta, az elmúlt 170 évben nem volt olyan pillanat, amikor ekkora szükség lett volna egy ilyen áttörésre, mint most a koronavírus-járvány idején. A Pfizer és a BioNTech egyébként tavaly márciusban jelentette be, hogy egy új, mRNS-technológián alapuló COVID-oltás kifejlesztésén dolgozik, és mindössze 280 nap telt el a demceber 26-ai első szállítmány megérkezéséig - mutatott rá a rendkívül gyors kivitelezésre Vereckei Péter.

Az igazgató megemlítette továbbá, hogy a Pfizer - vállalásai alapján - felpörgeti az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok kiszállítását, így a második negyedévben összesen 4,6 millió adag vakcina érkezhet a vállalattól. Ebből 1,3 millió májusban, 2,2 millió dózist pedig júniusban várhatunk.

Koronavírus: fontos SMS-t kap 200 ezer magyar - olvassa el a részleteket!