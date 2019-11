Büntethető lesz a kuruzslás

Az orvosi hivatást megerősítő törvény módosítása egy hatékony fellépés lehet a visszaélésekkel szemben. Így ugyanis elkerülhetővé válhat, hogy tisztességtelen piaci szereplők bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatásokat kínálva megtévesszék a betegeket. Ezzel párhuzamosan a büntetőjogban is megjelenik majd a kuruzslás vétsége.

Lejárt az áldoktorok ideje. Fotó: iStock

Az új törvény a betegeket védi

A javaslat meghatározza a "nem konvencionális gyógyító eljárások" fogalmát is. Ezek olyan egészségügyi tevékenységet jelentenek, amelyek a hagyományos gyógyítási módszereket kiegészítik, esetleg helyettesítik, ugyanakkor ezek végzése is főiskolai vagy egyetemi egészségügyi végzettséghez vagy szakképesítés megszerzéséhez kötött. A jövőben az is bűncselekményt követ el, aki az erre jogosult intézményeken kívül szakképzettséget igazoló oklevelet vagy bizonyítványt állít ki, illetve e nélkül adományoz valamilyen titulust - hangsúlyozták.

Így csalnak a termékbemutatókon - részletek!

A minisztérium szerint azért volt szükség a törvényjavaslat megalkotására, mert a szakképzettségek, tudományos fokozatok, címek és az ezekre utaló rövidítések sokfélesége számos lehetőséget kínál a betegek megtévesztésére, illetve a lakosság egészségének, testi-lelki jólétének veszélyeztetésére.

A pszichoterápiás tevékenység jogosulatlan végzése, az egészségügyi visszaélések a természetgyógyászat és a nem konvencionális gyógyító eljárások esetében is szaporodnak.