Bajt okozhat egy népszerű édesítőszer

A nyírfacukorként is ismert xilit, avagy xilitol egy cukoralkohol, amely számos élelmiszeripari és egyéb termékben megtalálható. Kalóriatartalma valamelyest alacsonyabb, mint a szőlőcukoré, illetve glikémiás indexe is csekély. Gyakran használják cukormentes édességek készítéséhez, de édesítőszerként - a teljesség igénye nélkül - előfordulhat rágógumikban, mentolos cukorkákban, köhögés elleni szirupokban, szájvizekben és fogkrémekben, mogyoróvajakban, egyes vény nélküli gyógyszerekben és táplálékkiegészítőkben, illetve desszertekben, jégkrémekben egyaránt. Emberre nézve nem is veszélyes a xilit fogyasztása, kutyáknál viszont komoly problémákat okozhat.

A nyírfacukor súlyos bajt okozhat kutyáknál. Fotó: iStock

Jelek, amelyek xilitmérgezésre utalnak

Kutyák számára rendkívül veszélyes a csokoládé is. Részletek itt.

Akárcsak az ember esetében, úgy négylábú kedvenceink szervezetében is a hasnyálmirigy által termelt inzulin felel avércukorszintszabályozásáért. Csakhogy amíg nálunk a xilit nincs jelentős kihatással az inzulintermelésre, addig az ebeknél gyorsan felszívódik, a véráramba jutva pedig nagy mennyiségű inzulinkibocsátásra sarkallja a hasnyálmirigyet. A hirtelen felszabaduló hormon hatására a vércukorszint zuhanni kezd, így az állat hipoglikémiás állapotba kerül nagyjából 10-60 perccel a xilit elfogyasztását követően. Megfelelő kezelés nélkül ez az állapot életveszélyessé válhat.

A xilitmérgezés első lehetséges tünete a hányás, amelyet a vércukorszint gyors zuhanása következtében fellépő szimptómák követnek. E körbe tartozik a kutya csökkent aktivitása, gyengesége, zavartsága és tántorgása, illetveájulásés rohamok léphetnek fel nála. Amennyiben felmerül tehát a gyanú, hogy kedvencünk nyírfacukrot fogyasztott, hívjuk azonnal az állatorvost! A felsorolt tünetek rövid távú elmaradása sem jelent feltétlenül megnyugvást, ritkán megeshet ugyanis, hogy a hipoglikémia fellépéséig 12-24 óra is eltelik. Mindenképpen szükséges tehát a kutya orvosi megfigyelése.

Miért ne adjunk csontot a kutyának? Részletek itt.

Természetesen a bajt mindig jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Az FDA éppen ezért azt javasolja gazdik számára, hogy a boltban vásárolt dolgok címkéjét mindig olvassák át, a xilittartalmú termékeket pedig zárják el jó alaposan kedvencük elől. E tekintetben fontos észben tartani, hogy a közepes vagy nagyobb testű kutyusok felágaskodva könnyen elérik akár a konyhapult tetejét is. Szintén figyeljünk arra, hogy kisállatoknál nem használhatóak az emberi felhasználásra szánt fogkrémek: fogápolási célokra kaphatóak külön kutyáknak való fogkrémek. A különösen az Egyesült Államokban népszerű mogyoróvajat sokan csemegeként vagy gyógyszerek elrejtése céljából adják kedvencüknek - ez esetben is az legyen ugyanakkor az első lépés, hogy meggyőződünk arról, hogy a termék nem tartalmaz-e nyírfacukrot.

Forrás: fda.gov