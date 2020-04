Az amerikaiak ettől félnek a legjobban

Koronavírus: a mellkasifájdalomekkor jelez fertőzést - részletek!

A jelenleg tomboló koronavírus-járvány az Egyesült Államokat érinti a legnagyobb mértékben: a keddi adatok szerint itt már csaknem 583 ezer fertőzöttről tudnak. Ezért aztán nem is olyan meglepő, hogy a friss felmérés megkérdezettjeinek 79 százaléka sorolta a jelentős fenyegetések közé a fertőző betegségeket. Emellett viszont továbbra is sokan tartják jelentős fenyegetésnek az Egyesült Államokra nézve a terrorizmus és az atomfegyverek terjedését is.

Műszakváltás egy New York-i kórházban. Fotó: Getty Images

Az emberek véleményét is befolyásolta a vírus

A kutatóintézet megállapította: az új típusú koronavírus alapvetően megváltoztatta az amerikaiak gondolkodását. A nyugat-afrikai ebolajárvány 2014-es kirobbanásakor egyébként a Pew szintén készített egy felmérést, akkor viszont csak a megkérdezettek alig több mint fele gondolta úgy, hogy afertőző betegségeka legnagyobb veszélyt jelentő jelenségek között vannak.

Az intézet március 3-a és 27-e között végezte el a most ismertetett kutatását, tehát akkor, amikor már javában tombolt a koronavírus-járvány. Ezer embert kérdeztek meg telefonon, és azt tapasztalták, hogy a járványveszélyét hasonlóan ítélik meg a különböző korosztályok.

Egyes elemzők egyébként már korábban megjósolták, hogy az új típusú koronavírus megjelenése és járványa megváltoztathatja majd az amerikaiak felfogását a nemzetbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatban. Így történt ez a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások után is, amikor hatásukra az amerikaiak legnagyobb többsége a terrorizmust és a muszlim világot jelölte meg az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb veszélynek.

