Az alkoholos kézfertőtlenítők ezért veszélyesek a gyerekekre

Az új típusú koronavírus elterjedésével az alkoholos kézfertőtlenítő spray-k és gélek a mindennapjaink részei lettek: otthon, az autóban, a boltokban, az iskolákban és az irodákban is akad belőlük, hiszen fontos szerepük van a járvány megfékezésében. Arról azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek az erős vegyi anyagokat tartalmazó szerek veszélyesek lehetnek a kisgyerekekre. Francia szakemberek azonban arra figyelmeztetik a szülőket, hogy a kézfertőtlenítő folyadékok a gyerekek szemébe kerülve komoly károkat okozhatnak - írja a CNN. A kézfertőtlenítőkben található etanol ugyanis a szembe kerülve képes elpusztítani a szaruhártya sejtjeit.

A francia méregfelügyelő központ (Poison Control Centre) legfrissebb jelentése szerint tavaly április 1. és augusztus 24. között hétszer több esetben fordult elő, hogy a kézfertőtlenítőben lévő veszélyes vegyi anyagok gyerekek szemébe kerültek, mint egy évvel korábban. Az adatok szerint ugyanebben az időszakban 16 gyermeket kezeltek a párizsi kórházak gyermekszemészeti osztályain azért, mert alkoholos kézfertőtlenítő fröccsent a szemükbe, míg 2019-ben csupán egyetlen ilyen esetet regisztráltak. Ráadásul két súlyos esetben műtéti úton kellett megmenteni a kicsik szaruhártyáját.

A JAMA Opthalmology című szakfolyóiratban megjelent francia tanulmányból az is kiderül, hogy míg 2019-ben a gyerekek szemébe kerülő vegyi anyagok csupán 1,3 százaléka származott valamilyen kézfertőtlenítő szerből, ez az arány tavaly megközelítette a 10 százalékot. A szakértők hozzátették, hogy a kórházi ellátásra szoruló gyerekek mind 4 évesnél fiatalabbak voltak. Ez azért lényeges, mert a fertőtlenítőszer adagolására szolgáló készülékeket jellemzően a felnőttek derékmagasságában helyezik el, ami azonban a kisgyerekeknek épp szemmagasságba esik. "Nem meglepő, hogy az adagolók felkeltik a kisgyermekek figyelmét, hiszen épp a szemük előtt találhatók" - nyilatkozta dr. Kathryn Colby, a New York-i Egyetem Szemészeti Tanszékének vezetője a tanulmány kapcsán. A francia adatok is alátámasztották, hogy a nyilvános helyeken felállított kézfertőtlenítő berendezések jelentik a legnagyobb kockázatot a kicsikre: tavaly összesen 63 esetben került ilyen berendezésből káros vegyi anyag a gyerekek szemébe, míg egy évvel korábban erre egyáltalán nem volt példa.

Szintén a már említett folyóiratban jelent meg egy indiai tanulmány, amelyben két kisgyermek esetét részletezik. A kicsiknek kézfertőtlenítő szer került a szemébe: a 4 éves arra panaszkodott, hogy a fény látványa fájdalmat okoz neki, míg az 5 évesnek a szemhéja sérült meg. Szerencsére a fiziológiás sóoldattal és szemcseppekkel végzett kezeléseknek köszönhetően mindkét gyermek felépült.

Az orvosok fontosnak tartják, hogy a kézfertőtlenítők veszélyeire szélesebb körben is felhívják a figyelmet, ezért azt javasolják, hogy minden kézfertőtlenítő berendezésnél helyezzenek el figyelemfelhívó tájékoztatókat, valamint a gyerekek által is gyakran látogatott helyeken (például iskolákban, üzletekben) alacsonyabban helyezzék el ezeket az eszközöket, hogy a gyerekeknek se szemmagasságban legyenek. A szülőknek azt tanácsolják, amikor csak lehet, válasszák a szappanos kézmosást kezeik tisztán tartására, valamint tanítsák meg a kisgyerekeknek, hogy mire valók a kézfertőtlenítők és hogyan kell őket biztonságosan használni. Dr. Colby szerint szintén fontos, hogy ha megtörtént a baj, minél gyorsabban cselekedjünk, és vigyük szakemberhez a kicsiket, mert minél tovább marad a vegyi anyag a szemükben, annál nagyobb károkat tud okozni.

