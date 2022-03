A Leukine az akut sugárzási szindróma (ARS) kezelésére jóváhagyott készítmény, valamint a kén-mustárgáznak való szisztémás kitettség kezelésére is használják. Az alapvető gyógyszerek egyik nemzetközi forgalmazója, a Tanner Pharma bejelentette, hogy jelentős mértékben megnövelte európai raktárkészletét a készítményből. Az intézkedéssel a cég az Ukrajnában folyó háborúra, valamint az olyan incidensek bekövetkezésének növekvő valószínűségére készül fel, amelyek esetén sugárzás vagy valamilyen kémiai anyagok hatása miatt szorulnának ellátásra emberek.

Így hat a szervezetre a sugárzás Rövid és hosszú távon egyaránt súlyos következményei lehetnek az ionizáló sugárzásnak. Laboratóriumi állatkísérletek szerint ráadásul az utódokra is átöröklődhetnek bizonyos betegségek. h i r d e t é s

A legrosszabbra is felkészülnek

"Egyedülálló hatásossága miatt a gyógyszer - amelyről kimutatták, hogy javítja a túlélést, amennyiben a sugárzásnak való kitettséget követő 96 órán belül, teljesvértranszfúzió nélkül alkalmazzák - rendkívül hatékony ellenszer, és fontos logisztikai előnyökkel bír egy atomrobbanás esetén. Az európai raktárkészletek növelésével gondoskodunk arról, hogy ha szükség van rá, nagyobb mennyiségben is gyorsan elérhető legyen" - mondta Banks Bourne, a Tanner Pharma vezérigazgatója.

A gyógyszergyár a háború miatt növeli az európai készleteit. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A szóban forgó gyógyszer egy immunrendszer-moduláló készítmény, amelyet az amerikai gyógyszerügyi hatósága (Food and Drug Administration, röviden FDA) az akut sugárzási szindróma kezelésére hagyott jóvá, illetve az Egyesült Államok kormányának egészségügyi ellenintézkedések céljára szolgáló készítményei közt szerepel 2013 óta. A készítményt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is kiemeli a 2020-ban kiadott Medical Management of Radiation Injuries című jelentésében. Ebben azt írják, a szert sikeresen alkalmazták a csernobili atomerőműben bekövetkező robbanás során sugárzásnak kitett néhány egyén kezelésére 1986-ban.

Nemcsak a sugárzás ellen lehet hatékony, az Európai Gyógyszerértékelési Ügynökség egyik bizottsága szerint a kén-mustárgáznak való kitettség esetén is alkalmazható. A termék e javallat tekintetében jelenleg fejlesztés alatt áll, de egyelőre az FDA még nem hagyta jóvá kén-mustárgáznak való kitettség kezelése céljára.

Sugárterhelést követően kulcsfontosságú az azonnali kezelés

A nagy dózisú sugárzás nagy mértékben károsítja az emberi immunrendszert. A károsodott sejtek közé tartoznak a monociták, a makrofágok, a vérlemezkék, a neutrofilek, a dendritikus sejtek és a vörösvértestek, azaz pancytopenia következik be. A szer e sejtfajták mindegyikét stimulálja, és kimutatták róla, hogy felgyorsítja a pancytopeniából való felgyógyulást. Széles körű hatásának köszönhetően nagyobb túlélési esélyt biztosít ARS esetén anélkül, hogy a betegnek vérátömlesztést kellene kapnia. Ez kulcsfontosságú előny, mivel egy sugárzást eredményező vagy nukleáris esemény bekövetkezését követően várhatóan csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lesznek elérhetők vértartalékok.

A gyógyszer ugyanakkor az egyetlen ARS elleni készítmény, amely bizonyítottan hatásos, ha az expozíciót követő 24 órán belül beadják az érintettnek, és a vizsgálatok arra is rámutattak, hogy még az expozíciót követő 96 órán belüli alkalmazás esetén is hatásos. Egy sugárzással járó vagy nukleáris eseményt követően kulcsfontosságú, hogy a sérült 48-96 órán belül megfelelő ellátást kapjon. A szer szobahőmérsékleten 12 hónapig megőrzi stabilitását, így válsághelyzet esetén nincs szükség olyan ellátási láncra, amely hűtött szállítást tud biztosítani.