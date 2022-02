Amikor az omikron variáns súlyos megbetegedést okoz

A New York Times friss riportjában olyan embereket szólaltatott meg, akik számára az omikron variáns okozta koronavírus-fertőzés egyáltalán nem bizonyult enyhe lefolyásúnak. Sőt, alapbetegségük vagy aktuális egészségi állapotuk miatt olyan súlyos állapotba kerültek, hogy kórházi kezelésre szorultak - vagy szorulnak egészen a mai napig.

Nem szabad alábecsülni az omikron variánst. Fotó: Getty Images

Az omikron azokat is megtalálja, akik óvatosak

Egyikük, az 57 éves Regina Perez egész életében asztmával küzdött, de soha nem került kórházba egészen addig, amíg januárban el nem kapta a koronavírus omikron variánsát. Légzési nehézségek léptek fel nála, és hiába szedte a szokásos gyógyszereit, elmondása szerint "a vírus szinte átvette az irányítást" felette. Olyannyira, hogy kórházba kellett szállítani. Az orvosoknak sikerült kontrollálniuk az asztmáját és kezelni a légzési nehézségeket, de mint mesélte, az átéltek miatt valószínűleg egész életében rettegni fog. Az asszony teljesen be van oltva - az emlékeztető oltást még nem kapta meg -, és az elmúlt két évben minden óvintézkedést betartott, hogy elkerülje a fertőzést: otthon dolgozott és csak ritkán ment emberek közé.

Még az enyhének titulált koronavírus-fertőzésből sem feltétlenül könnyű kigyógyulni. Az enyhe ugyanis mindenkinek mást jelenthet, ahogy a fertőzésre is - egészségi állapottól és egyéni adottságoktól függően - mindenki másképp reagálhat. Egy idős amerikai rehabilitációs szakember elmesélte, hogyan élte át és meg a betegséget.

Noha egyre több információ áll rendelkezésünkre a koronavírus novemberben, Dél-Afrikában kimutatott omikron variánsáról, még mindig vannak megválaszolatlan kérdések. Többek között az, hogy egyes alapbetegséggel küzdők miért kerülnek súlyosabb állapotba tőle, mint mások.

A jelenlegi tapasztalatok szerint az omikron variáns jóval alacsonyabb arányban okoz súlyos megbetegedést és halált azok körében, akik teljesen be vannak oltva és megkapták az emlékeztető oltást is. De az is biztos, hogy a krónikus betegséggel élőknél - például az asztmásoknál, a cukorbetegeknél, a különböző szív- és érrendszeri megbetegedéssel vagy tüdőbetegséggel küzdőknél -, súlyos állapotot idézhet elő az omikron variáns is, függetlenül attól, hogy az érintettek teljesen be vannak-e oltva. Ahogy az állapotos nőknél, a rákos betegeknél, a szervátültetetteknél és összességében az immunszupresszív - vagyis azimmunrendszerműködését legyengítő - kezelésben részesülők esetében is. Ők nagyobb eséllyel szorulnak kórházi kezelésre az omikronos fertőzést követően is - ahogy ez az egyesült államokbeli kórházi statisztikákból ki is derül. A koronavírus-fertőzés ugyanis súlyosbíthatja a már meglévő betegségeket - ahogy ez Regina Perez esetében is történt.

A koronavírus-fertőzés nem mindig az egyetlen diagnózis

A pennsylvaniai kórházban, ahol Perezt kezelték, a koronavírusos betegek körülbelül kétharmadánál ugyan a covid volt az elsődleges diagnózis, de 15-20 százalékuknál más betegségeket is diagnosztizáltak, például szepszist vagy akut veseelégtelenséget. Ezek az orvosok szerint egyértelműen a vírusfertőzéssel függtek össze - írta a New York Times. Bizonyos esetekben a koronavírus-fertőzés súlyosbítja a meglévő betegségeket - ahogy ez Regina Perez esetében is történt.

Az omikron variáns minden veszélyeztetett csoportba tartozó számára időzített bomba lehet. A 27 éves Alex Chandlernél január elejei szülésekor diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Teljesen be volt oltva, sőt, az emlékeztető oltást is megkapta. Kezdetben csak torokfájással küzdött: édesanyja elmondása szerint úgy érezte, mintha üvegszilánkot nyelt volna. Később ehhez jött a hidegrázás, majd a nehézlégzés. A véroxigénszintje 76 százalékra esett vissza, ami kritikus a tipikusnak tekinthető 95-100 százalékos értékhez képest. Pár nappal később tüdőgyulladással és tüdőtágulattal került vissza a kórházba, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták. Édesanyja elmondása szerint bár állapota mutat némi javulást, az orvosok nem sok esélyt látnak rá, hogy élve lekerüljön onnan.

Mark Lewis, a Salt Lake City-i Intermountain Healthcare Kórház orvosa a New York Times-nak elmesélte: tapasztalatai szerint az omikron variáns okoztafertőzésminden betegre teljesen másképp hathat. Bár ez a változat kisebb valószínűséggel kerül a tüdőbe és vezet tüdőgyulladáshoz, mégis egy már meglévő betegség fellángolását, a szervezetben lévő gyulladásos folyamatok súlyosbodását eredményezheti.