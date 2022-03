A WHO kivizsgálja az ukrán kórházak elleni támadásokat

Hogyan segíthetjük az ukrán menekülteket?

"Eddig egy ilyen esetet erősítettek meg" - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója genfi sajtótájékoztatóján arra az incidensre utalva, amelyben egy kórház került tűz alá, négy ember pedig meghalt. "A további támadásokról szóló jelentések ügyében folyik a vizsgálat" - árulta el a főigazgató, hozzátéve, hogy az egészségügyi intézmények elleni támadások sértik a nemzetközi jogot. Oroszország az Ukrajna ellen egy hete indított hadműveletek kezdete óta hangoztatja, hogy nem támadnak polgári célpontokra.

Homokzsákokkal védik egy kramatorszki kórház helyiségeit az esetleges bomba- és rakétatalálatok ellen. Fotó: Getty Images

A WHO által szervezett első segélyszállítmányok a csütörtökön érkeznek meg Lengyelországba. Harminchat tonna elsősegély-felszerelést, gyógyszereket és 150 ezer ember számára elegendő élelmiszert tartalmaz a szállítmány. "A WHO hosszú évek óta jelen van Ukrajnában" - közölte Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója. Az orosz lerohanás előtt huszonhárom kórházat láttak el orvosi és más felszerelésekkel. A szervezet 45 millió dollár értékben kezdeményezett adománygyűjtést Ukrajna és 12,5 millió dollár értékben a szomszédos országok számára a háborúban érintettek megsegítésére.

Nem lesz elég oxigén a lélegeztetett betegeknek

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz közölte, hogy a konfliktus következtében veszélyesen alacsony az ukrajnai kórházak oxigéntartaléka, ami befolyásolja a koronavírus okozta COVID-19-ben szenvedők ellátását. "A három legnagyobb ukrajnai oxigéngyár leállt, és most keresnek utánpótlást a szomszédos országokban, illetve módokat a biztonságos eljuttatáshoz" - mutatott rá a főigazgató.

Michael Ryan a sajtótájékoztatón elmondta, hogy több mint kétezer koronavírus-fertőzött szorul jelenleg oxigénre az ukrajnai kórházakban. A veszélyhelyzeti igazgató szerint ez a szám még nőhet, mert a sérültek és műtétre várók szintén oxigénre szorulnak, továbbá tüdőgyulladásos gyermekek, vajúdó nők is vannak, akik számára az oxigén szintén életmentő. Hozzátette, hogy a rászoruló betegeket nem lehet várólistára tenni, az oxigénre azonnal szükség van.