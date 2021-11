A szomszédban több városban is azonosították a delta pluszt

Koronavírus: rájöttek, miért nem fertőz meg mindenkit.

"Kulcsfontosságú, hogy az állampolgárok mielőbb felvegyék a harmadik oltást is, hogy teljes mértékben védettek legyenek a jelenleg fertőző és az új vírusvariánsokkal szemben" - húzta alá a tárcavezető, aki hozzátette: a harmadik oltásokra leginkább azokban a közösségekben van szükség, ahol nagyobb a fertőzöttségi arány.

Több horvát városban is azonosították a delta pluszt. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Közel 2 millióan kaptak eddig oltást

Horvátországban egyébként az elmúlt 24 órában 6987 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta COVID-19 betegségben 66-an haltak meg. Kórházban 2008 beteget ápolnak, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 990 925-en kaptak védőoltást, 1 837 846-an pedig már a második adagot is felvették.

h i r d e t é s

Nő az oltakozási hajlandóság

Csütörtökre rekordot döntött az egy nap alatt beoltottak száma: több mint 27 ezren vették fel a védőoltást, ebből 16 ezren valamelyik vakcina első adagját. A horvát lapok szerint a növekvő oltakozási hajlandóság egyik oka, hogy drasztikusan emelkedtek az esetszámok, és magas a halálozási arány. A másik ok, hogy a nemzeti válságstáb hétfőtől újabb szigorításokat vezet be: kiterjesztik a COVID-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású intézményekre és kereskedelmi vállalatokra, köztük az oktatási intézményekre is.

Hatásos Facebook-üzenettel hívja fel a figyelmet a koronavírus elleni vakcinák fontosságára a Magyar Orvosi Kamara.